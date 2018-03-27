2高中生公園釣魚 各吃3萬元罰款

2018-03-27 10:03 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



基隆本2名同班高中生以釣魚為興趣，3月23日下午14時許相約帶著釣竿至基隆七堵區富民親水公園釣魚，無視封溪保育告示，基隆市動保所今天針對兩人違規行為，各開出三萬元罰款。

動保所所長陳瑞濱說，這個告示牌還很新，而且就在入口處，上頭說明該河段嚴禁電、釣、毒、炸、捕撈水生動物，經民眾目擊向動物保護防疫所報案。

他們馬上指派動物保護檢查員到場取締，當場人贓俱獲，經人員向高中生說明法律規定，製作談話紀錄後，高中生已知溪流保育的重要，表示十分後悔，承諾將來會至一般溪流釣魚，不再觸法。

動保所於今日依2名高中生違反漁業法第44條第1項，依同法第65條第6款，處以最低3萬元行政罰鍰。

動保所指出，市府公告自92年8月27日起暖暖溪、瑪陵坑溪、友蚋溪、拔西猴溪4條溪流全流域實施封溪護魚，並每年編經費委託學術團體實施資源調查，溪流上游原生魚種已復育良好，學者建議採長期保育，以確保原生魚類群聚繁殖來源。

又因下游遭外來種入侵，為有效移除外來種魚群，市府於103年7月11日重新公告封溪護魚範圍，將下游屬區域排水溪段全數解除。

目前封溪範圍為暖暖溪區域排水界點平靜橋以上流域及雙生土地公廟以上流域、瑪陵坑溪區域排水界點瑪西里民大會堂以上流域及瑪西里民大會堂至鴛鴦橋流域、友蚋溪全流域及拔西猴溪全流域。詳細可至動物保護防疫所網站查詢(http://www.klaphio.gov.tw/serving_people.php?fun=page&id=29)。