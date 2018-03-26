鳥松農會陳姓代表遭斷臂致死 主嫌判刑9年

2018-03-26 16:59 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



高雄市鄭姓男子疑不明原因與鳥松農會陳姓代表結怨，鄭找上許姓男子3人跟蹤陳行蹤後，去年6月23日涉嫌指使在逃4名男子駕車在鳥松區砍下陳右前臂後，將斷臂丟棄排水溝逃逸，陳因失血過多送醫不治；橋頭地院依共同犯重傷致人於死罪，判處鄭徒刑9年，許及李姓共犯各徒刑1年2月，吳徒刑1年，全案仍可上訴。

判決說，鄭（45歲）因故與陳發生糾紛，邀吳（40歲）、李（42歲）、許（29歲）及4 名逃在男子共同教訓陳，去年4月23日晚間7點，吳乘坐李駕駛轎車，見陳自友人住處飲酒後，陳欲騎機車離開，以無線電對講機聯繫守候在圓照寺停車場內鄭，鄭打電話給李，李以無線電對講機聯絡4名男子準備攔截陳。

鄭見陳騎機車行經圓照寺前道路，駕車尾隨，李亦駕駛車搭載吳自圓照寺停車場駛出，尾隨鄭轎車；陳騎機車行經「北極殿」停車場出入口，4名男子共乘一車自「北極殿」停車場駛出，停擋在陳機車前方，鄭將轎車停擋在陳機車後方阻其離去。

同晚8點多，2名男子先將陳壓制在地，另一名男子手持刀械，砍下陳右前臂，陳受傷倒地後，路人發現送醫院救治，翌日中午不治死亡。案發後，警方根據路口監視畫面拍攝車號，循線逮捕許、李及吳；鄭在案發第三天逃往大陸，去年9 月22日經大陸地區公安人員逮捕後遣返。