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金鐘獎「秦公公」涉酒駕找人頂罪 受傷騎士撤告

2018-03-26 16:55聯合報 記者曹馥年╱即時報導

以八點檔《施公奇案》中「秦公公」一角獲金鐘獎男配角的知名男演員黃仲裕，去年4月涉嫌酒駕駕駛BMW轎車與王姓機車騎士擦撞，並由後座的黃姓女子為他出面頂罪。台南地檢署依過失傷害罪起訴黃，頂替罪起訴黃女，由於王姓騎士對黃仲裕撤告，該案不受理；黃女被依頂替罪判處拘役30日得易科罰金，緩刑2年，可上訴。

判決指出，黃仲裕去年4月27日晚間10點多在台南市佳里區酒駕，搭載妻子與妻子的姊妹淘黃女，在一處工廠前回轉時，與王姓機車騎士發生車禍，導致王左側遠端橈骨骨折。

黃擔心酒駕被警察發現，涉嫌從駕駛座移往副駕駛座，並與妻子先後從副駕駛座走出，後座的黃女為協助隱匿黃的犯行，涉嫌從後座移到駕駛座、頂替是開車者。後來警方找黃與黃女了解案情，黃女在筆錄、地檢署複訊時都為黃頂替罪名。直到後來調出監視器查明真相，台南地檢署依過失傷害與頂替罪嫌起訴黃與黃女。

台南地院認為，黃女冒名頂替不應該，但她已與王姓騎士達成和解，在地院審理時坦承犯行。考量黃女從事砂石車駕駛、單親家庭、須扶養父母及3個未成年小孩，家庭經濟狀況不佳，判處她拘役30天，得易科罰金每日1000元。再考量她應無再犯之虞，諭知緩刑。

王姓騎士在一審辯論終結前，撤回對黃的過失傷害告訴，因此台南地院諭知對此件公訴不受理。

黃被起訴後曾出面說明，表示當天是小擦撞，他原已準備下車處理，黃女認為他是公眾人物，主動代他出面。案發時沒有報案，僅互留電話方便由地方人士出面協調，未料對方調出監視器畫面後，竟高價索賠。黃妻在台南的美容美體沙龍今未營業，網路登載的電話為空號。

黃仲裕（右）在被起訴後曾出面說明當時行車情形。圖／報系資料照
黃仲裕（右）在被起訴後曾出面說明當時行車情形。圖／報系資料照
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酒駕警察傷害罪
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