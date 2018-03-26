拉倒孫文銅像賠23萬8千元 蔡丁貴要對外募款支付

2018-03-26 13:50 聯合報 記者 聯合報 記者 曹馥年 ╱即時報導



公投護台灣聯盟總召集人蔡丁貴，2014年2月22日下午涉糾眾拉下湯德章紀念公園內的孫文銅像。 聯合報系資料照 分享 facebook 公投護台灣聯盟總召集人蔡丁貴2014年2月22日下午涉糾眾拉下湯德章紀念公園內的孫文銅像，導致銅像多處受損，2016年被依毀損等罪判處拘役40天定讞，已執行完畢。台南市政府另對他提起民事告訴求償銅像毀損損失，台南高分院判蔡須賠償23萬8000元確定。

「對被判賠錢已有心理準備，轉型正義需要付出代價，希望獨派民眾可以一起分擔這筆賠償，也希望政府清除校園與公共場域的威權圖騰。」蔡丁貴也抨擊，當時擔任台南市長的行政院長賴清德，「口口聲聲喊台獨，卻已屈服體制」，賴清德早在2013年就承諾要研議訂定「湯德章紀念日」，並協助移置孫文銅像，卻遲遲沒有動作，他動手拉下銅像，是幫忙解決賴清德的為難。

蔡丁貴說，市府在刑事一審後提出民事求償，台獨支持者大表反彈，後來市府一度要撤告，他認為「賴清德不能說告就告，說撤就撤」，於是與其他8名被告討論後，其他8人同意市府撤告，他則不同意。

台南市府新聞處長許淑芬表示，工務局還沒收到判決確定書，收到賠償款項後將入市庫，編列預算作為公園管理維護使用。

公投護台灣聯盟總召集人蔡丁貴，2014年2月22日下午涉糾眾拉下湯德章紀念公園內的孫文銅像。 聯合報系資料照 分享 facebook 許淑芬表示，會提民事告訴，是依照一般公物受到毀損的程序，提告求償，不過台南市政府考慮蔡丁貴等9人拉下孫文銅像，是因為追求轉型正義所為的舉措，造成銅像受損，與一般毀損的意圖不同，才研議對蔡丁貴等9人撤告。

台南市府指出，蔡丁貴主張湯德章紀念公園內的孫文銅像應移置他處，並將湯德章銅像放置在該公園中央，然因據媒體報導台南市政府的執行受到阻礙，遂於2014年2月22日動員數百位民眾至湯德章公園，與多名參與者攀爬上銅像基座，蔡以繩索套住銅像頸部，在銅像上噴漆「ROC OUT」、「 KMT DOWN」等字，其餘參與者手握繩索合力拉扯銅像，導致銅像右腳底部固定螺栓脫落，銅像右腳掌斷裂摔落地面，本體多處裂痕及凹損。

市府因此向蔡求償52萬8000元修復銅像費用，二審合議庭根據修復銅像包商所提修復費用報價單，判定市府能求償的修復款額度為23萬8000元。

蔡丁貴表示，4月7日下午2點28分，將在湯德章紀念公園召開記者會說明募款支付賠償金事宜。