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竹縣生醫園區女總經理離職 刪萬筆研發資料遭起訴

2018-03-26 12:14聯合報 記者張雅婷╱即時報導

新竹縣竹北生醫園區一家公司廖姓研發部女總經理，2014年遭資遣，離職當天她趁公司指定辦理交接人員不注意，在15分鐘內，刪除公司1萬多筆的研發檔案，造成公司損失慘重，公司向檢調報案，新竹地檢署依刑法「無故刪除他人電磁紀錄」罪嫌起訴廖女。

檢方調查，廖女2013年開始在竹北生醫園區某公司擔任研發部總經理，並由公司配發筆記型電腦一台，廖女手中握有公司研發中產品的程式原始碼、佈局圖、印刷電路板圖、規格等資料，均屬公司營業秘密。由於廖女2014年3月起，未經公司同意，陸續以隨身碟或儲存式硬碟等裝置，將營業秘密交給競爭對手公司，公司進行資訊安全檢查時發現後，便將她資遣。

2014年6月廖女離職當天下午5點多，在公司指派的特助協助辦理交接電腦及離職手續時，向特助佯稱要刪除私人照片等為由而開啟電腦，廖女趁特助不注意，在15分鐘內刪除公司所有關於醫療研發的檔案，共計1萬4882筆，公司立即向新竹市調查站報案，廖女坦承大量刪除公司配發筆電內檔案，辯稱是接任的總經理要她把個人及不重要的資料刪除，當時刪掉的資料，都是不重要的。

接任的總經理指稱，當時未同意廖女刪除這些筆電內檔案，且公司因廖女犯行，研發成本投入損失相當大。檢調指出，公司原本想從筆電中試圖救回被刪除的檔案資料，但徒勞無功，不排除對廖女提起附帶民事訴訟。

圖為新竹地檢署。記者張雅婷／攝影
圖為新竹地檢署。記者張雅婷／攝影
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