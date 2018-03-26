親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

不滿被資遣 竹科女經理15分鐘刪光1.4萬筆研發資料

法官涉性騷惹議 修法讓國民法官進職務法庭

2018-03-26 10:48聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

台北高等行政法院前法官陳鴻斌性騷擾女助理，卻獲職務法庭判決「保住」官位，受命法官陳志祥還上節目大談「本件不是性騷擾」、「不迎合輿論的判決才顯法官的偉大」，引起外界狂轟。民進黨立委尤美女、時代力量立委黃國昌與民間司改會，今於立法院開記者會，公布《法官法》評鑑章修正草案，增訂將「國民法官」納入職業法庭，並增加懲戒種類。

司改會董事長林永頌、法官法修法小組召集人黃旭田、執行長陳雨凡指出，《法官法》評鑑制度自2012年實施以來，至今已逾六年，但在民怨未減情形下，法官、檢察官評鑑委員會做成決議的件數在第三屆評鑑委員任期內跌至歷屆最低，司法院及法務部掌理的「全面評鑑」更從未將任何法官、檢察官移付個案評鑑，再加上近日爆發陳鴻斌法官再審改判事件，意味著法官、檢察官評鑑制度全面失靈。有鑑於此，司改會今公布法官法《評鑑章》修正草案，期望全面改革法官、檢察官評鑑制度。

司改會表示，草案重點為「評鑑委員會掌理個案、全面評鑑」、「人民直接請求評鑑」、「評鑑委員，非法律背景過半，設專職人員處理評鑑事務」、「評鑑時效延長、調查程序參與」、「評鑑委員會逕送職務法庭，避免疊床架屋」、「職務法庭納入國民法官、增加懲戒種類」、「檢察官評鑑制度準用」。

現行評鑑結果為不公開，發現問題應交由個案評鑑，但目前兩次全面評鑑「沒有任何」司法官轉由個案評鑑，請外界無從檢視結果，全面評鑑毫無鑑別度、形同虛設。

現行法官法下，人民不能直接請求評鑑，僅能由法院、檢察署或民間團體提起，但前兩年司法院只請求評鑑兩位法官，法務部僅請求評鑑一位檢察官，「職務法庭六年來，僅有一位法官遭免除職務，一位檢察官遭免除職務。」司法民怨嚴重被消音，因此修正為「案件當事人可直接請求評鑑」。

以司改會受理過的個案為例，某陳姓檢察官認為，被害人沒有咬傷加害人的陰莖，是合意而非被強迫口交，是典型「理想被害人迷思」，檢察官評鑑委員會更自行推論被告是信任被害人「才會放心將生殖器放入被害人口中，而不怕為利齒所傷」，嚴重缺乏性別意識，草案修正為非法律人過半進入評鑑委員會，制定性別比例，不得少於三分之一，並設專任委員、專職人員辦理評鑑，可建立篩選機制，避免浮濫請求。

司改會指出，草案修正將檢察官評鑑時效延長為裁判確定之日起三年；另，避免忽略當事人感受，只透過法庭錄音、筆錄判斷開庭態度，草案強化當事人參與權，讓委員除正當理由外，應調查當事人請求調查事實及證據，並可表達意見、閱覽資料。

評鑑委員會認為有懲戒必要時，必須先移送監察院審查，不能直接送請職務法庭審理，但雙方各自行使職權，互不隸屬，「現行流程是疊床架屋」草案修正使委員會認為有懲戒必要時，可以逕送職務法庭。

草案最亮點是，「職務法庭納入國民法官、增加懲戒種類」。司改會表示，陳鴻斌法官的案件，凸顯外部觀點於司改中的重要性，若評鑑委員會與職務法庭無法拋棄本位主義，嘗試用不同角度思考，就可能出現更多欠缺性別意識的判決，或輕縱不適任法官、檢察官。

司改會指出，懲戒種類，除免職、撤職、免除法官職務轉任他職、罰款、申誡外，草案增訂休職並得命強制教育或「其他處分」，處分多元以適時使用，達懲戒效果。

民進黨立委尤美女、時代力量立委黃國昌與民間司改會，今於立法院開記者會，公布《法官...
民進黨立委尤美女、時代力量立委黃國昌與民間司改會，今於立法院開記者會，公布《法官法》評鑑章修正草案，將「國民法官」納入職業法庭，並增加懲戒種類。記者賴佩璇／攝影。
分享

國民法官司法院性騷擾
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

不滿被資遣 竹科女經理15分鐘刪光1.4萬筆研發資料

2018-03-26 09:51

周泓旭稱「星火T計畫」自導自演 王炳忠出庭對質

2018-03-26 10:14

時代力量占凱道 北檢今傳黃國昌

2018-03-26 10:49

賤售家具偷賣房 兒：父說百年後就是我的

2018-03-26 00:42

「司法已死」 白玫瑰3訴求拒恐龍法官

2018-03-26 00:42

越南女酒後騎車 嗲聲嗲氣喊「哥哥」多愛我

2018-03-25 20:38

紅線違停被開罰900元 他這樣主張法官撤銷原處分

2018-03-25 20:03

水溝冒白煙刺鼻異味 嘉義太保工廠鹽酸儲槽洩漏

2018-03-25 17:07

慈湖潑漆10男女最後1人到案 檢警：盡速結案

2018-03-25 15:45

網拍不存在運動鞋詐得2千 法官認其情可憫判刑6月

2018-03-25 12:59

檢察人事保障舊二審檢察官 劍青檢改：邱太三請守諾！

2018-03-25 11:28

不滿偵查中案件被洩漏 涂醒哲、吳信賢提告

2018-03-25 10:57

自投羅網！不滿警告誡 醉漢酒駕到警所前叫囂

2018-02-03 16:52

罰中油100萬 鄭文燦要具體遷廠計畫

2018-01-29 13:49

煉油廠剛完成大修 中油出包致歉

2018-01-29 13:44

白玫瑰再現抗議恐龍法官 司法院回應了

2018-03-25 17:59

白玫瑰再現「抗議恐龍法官」 司法院副廳長接過陳情書

2018-03-25 17:02

法官性騷案讓白玫瑰再現 司法院前擺「祭壇」上香

2018-03-25 17:01

買房借兒名驚見售屋廣告 兒嗆父：你死了不就是我的

2018-03-25 14:45
看更多

熱門文章

買房借兒名驚見售屋廣告 兒嗆父：你死了不就是我的

2018-03-25 14:45

影／日籍駕駛違規右轉釀一死三傷 監視器畫面曝光！

2018-03-25 19:07

不滿被資遣 竹科女經理15分鐘刪光1.4萬筆研發資料

2018-03-26 09:51

紅線違停被開罰900元 他這樣主張法官撤銷原處分

2018-03-25 20:03

斥醫生女婿「豬狗畜生」女兒鬧婚變老夫妻抱孫闖診間

2018-03-25 11:40

影／麥當勞廁所流出大量鮮血 中年男子暴斃死因待查

2018-03-26 09:07

日籍駕駛大度路開車撞2輛機車 釀3傷1命危

2018-03-25 14:21

頭份警5小時內破獲強盜案 起獲罕見上膛土耳其手槍

2018-03-25 11:20

影／開車誤闖高速公路 內側逆行5公里毫不知情

2018-03-25 15:24

珍藏兩人性愛、呻吟影片 男子被甩恐嚇女友傳臉書

2018-03-25 11:37

獨／詐貸安泰銀2億 主嫌竟是連鎖飯店集團董座

2018-03-26 10:07

影／轎車暴衝險些撞進超商 無辜婦人頭部受傷送醫

2018-03-25 17:03

目中無人！ 大陸漁船光天化日越界捕魚

2018-03-25 18:06

G奶女模報警家有毒郵票 來自被抓男友

2018-03-25 22:13

令10歲姐狠打6歲弟致傷 狠母虐兒社會局緊急隔離

2018-03-25 12:21

白玫瑰再現抗議恐龍法官 司法院回應了

2018-03-25 17:59

聽到「歐爸、哥哥」心花開 人沒見到他戶頭卻少了47萬

2018-03-25 13:11

老翁怎麼了？ 車上國道開5公里 被攔才知逆向

2018-03-26 00:42

新北中和凌晨傳槍響 竟是尋錯仇家烏龍案

2018-03-25 23:22

情緒不穩砍下胞姐頭 思覺失調症男子1年未服藥

2018-03-25 13:43

賤售家具偷賣房 兒：父說百年後就是我的

2018-03-26 00:42

越南女酒後騎車 嗲聲嗲氣喊「哥哥」多愛我

2018-03-25 20:38

檢察人事保障舊二審檢察官 劍青檢改：邱太三請守諾！

2018-03-25 11:28

不滿偵查中案件被洩漏 涂醒哲、吳信賢提告

2018-03-25 10:57

「司法已死」 白玫瑰3訴求拒恐龍法官

2018-03-26 00:42

慈湖潑漆10男女最後1人到案 檢警：盡速結案

2018-03-25 15:45

牙醫環抱女助理對耳朵吹氣 和解仍要罰10萬元

2018-03-25 12:24

民雄弟殺姊斷頭案 死者身中11刀 凶嫌收押

2018-03-26 00:42

離婚後情難斷 醋男侵入前妻男友家毀門鎖

2018-03-25 11:35

駭人斷頭命案今相驗 死者被砍逾11刀頭身分離

2018-03-25 14:19

影／與男友吵架想不開 18歲女夜唱後墜樓重傷

2018-03-25 16:10

嘉義高鐵現勘未見爆裂物 警：嫌犯恐吸毒到頭殼壞掉

2018-03-25 19:36

搭老伴的肩…他失明20年不拿拐杖

2018-03-25 23:39

見警察就不爽？ 醉男揮拳毆傷交通分隊小隊長

2018-03-25 14:26

嘉義斷頭案 檢方：若不羈押恐造成其他危害

2018-03-25 20:12

旅館明日之星陷風暴 早年透天厝改建補習班初嘗甜頭

2018-03-26 10:40

石碇山路太陡 男子運送木材翻車大量失血命危

2018-03-25 12:45

日男快車道違規右轉撞機車 一死三傷

2018-03-26 00:42

法官性騷案讓白玫瑰再現 司法院前擺「祭壇」上香

2018-03-25 17:01

嘉義民雄弟殺姐案 凶嫌裁准羈押

2018-03-25 19:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top