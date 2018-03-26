法官涉性騷惹議 修法讓國民法官進職務法庭

2018-03-26 10:48 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



台北高等行政法院前法官陳鴻斌性騷擾女助理，卻獲職務法庭判決「保住」官位，受命法官陳志祥還上節目大談「本件不是性騷擾」、「不迎合輿論的判決才顯法官的偉大」，引起外界狂轟。民進黨立委尤美女、時代力量立委黃國昌與民間司改會，今於立法院開記者會，公布《法官法》評鑑章修正草案，增訂將「國民法官」納入職業法庭，並增加懲戒種類。

司改會董事長林永頌、法官法修法小組召集人黃旭田、執行長陳雨凡指出，《法官法》評鑑制度自2012年實施以來，至今已逾六年，但在民怨未減情形下，法官、檢察官評鑑委員會做成決議的件數在第三屆評鑑委員任期內跌至歷屆最低，司法院及法務部掌理的「全面評鑑」更從未將任何法官、檢察官移付個案評鑑，再加上近日爆發陳鴻斌法官再審改判事件，意味著法官、檢察官評鑑制度全面失靈。有鑑於此，司改會今公布法官法《評鑑章》修正草案，期望全面改革法官、檢察官評鑑制度。

司改會表示，草案重點為「評鑑委員會掌理個案、全面評鑑」、「人民直接請求評鑑」、「評鑑委員，非法律背景過半，設專職人員處理評鑑事務」、「評鑑時效延長、調查程序參與」、「評鑑委員會逕送職務法庭，避免疊床架屋」、「職務法庭納入國民法官、增加懲戒種類」、「檢察官評鑑制度準用」。

現行評鑑結果為不公開，發現問題應交由個案評鑑，但目前兩次全面評鑑「沒有任何」司法官轉由個案評鑑，請外界無從檢視結果，全面評鑑毫無鑑別度、形同虛設。

現行法官法下，人民不能直接請求評鑑，僅能由法院、檢察署或民間團體提起，但前兩年司法院只請求評鑑兩位法官，法務部僅請求評鑑一位檢察官，「職務法庭六年來，僅有一位法官遭免除職務，一位檢察官遭免除職務。」司法民怨嚴重被消音，因此修正為「案件當事人可直接請求評鑑」。

以司改會受理過的個案為例，某陳姓檢察官認為，被害人沒有咬傷加害人的陰莖，是合意而非被強迫口交，是典型「理想被害人迷思」，檢察官評鑑委員會更自行推論被告是信任被害人「才會放心將生殖器放入被害人口中，而不怕為利齒所傷」，嚴重缺乏性別意識，草案修正為非法律人過半進入評鑑委員會，制定性別比例，不得少於三分之一，並設專任委員、專職人員辦理評鑑，可建立篩選機制，避免浮濫請求。

司改會指出，草案修正將檢察官評鑑時效延長為裁判確定之日起三年；另，避免忽略當事人感受，只透過法庭錄音、筆錄判斷開庭態度，草案強化當事人參與權，讓委員除正當理由外，應調查當事人請求調查事實及證據，並可表達意見、閱覽資料。

評鑑委員會認為有懲戒必要時，必須先移送監察院審查，不能直接送請職務法庭審理，但雙方各自行使職權，互不隸屬，「現行流程是疊床架屋」草案修正使委員會認為有懲戒必要時，可以逕送職務法庭。

草案最亮點是，「職務法庭納入國民法官、增加懲戒種類」。司改會表示，陳鴻斌法官的案件，凸顯外部觀點於司改中的重要性，若評鑑委員會與職務法庭無法拋棄本位主義，嘗試用不同角度思考，就可能出現更多欠缺性別意識的判決，或輕縱不適任法官、檢察官。