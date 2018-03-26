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不滿被資遣 竹科女經理15分鐘刪光1.4萬筆研發資料

拒絕稽查還罵公務員 養雞場業者被起訴

2018-03-26 10:43聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

屏東縣枋寮鄉樂樂養雞場的郭姓業者，去年6月底拒絕屏東縣政府畜產科技士到場會勘稽查，並當場以不雅言詞「依你ＸＸ（男性生殖器）」辱罵現場執行公務的公務員，經枋寮鄉民到地檢署按鈴申告，屏東地檢署檢察官認為郭姓業者侮辱公務員罪嫌重大，今依妨害公務提起公訴。

郭姓業者與屏東縣議員周碧雲都是養雞場股東，周碧雲上午接獲記者電話時僅表示她不了解狀況，記者想進一步連絡郭姓業者了解看法，她也說「應該也不需要」，「也不需提及我」；郭姓業者在偵訊時則矢口否認，檢察官認為其並無悔意，建議法院綜合其犯後態度、犯罪手段量處適刑期。

郭姓業者在枋寮鄉的養雞場共有5場，雖是合法申請的畜牧場，但業者擅變更場內設計、經檢舉後，去年6月縣府農業處前往稽查，當時業者以防疫為由拒絕，還在電話中爆粗口回嗆稽查人員，當場被抗議民眾錄影拍下。

檢察官在起訴書中指出，應保障公務員執行職務，不得對其任意以言詞或行為侮辱；加上郭姓業者矢口否認犯行，並無悔意，建請法院量處適當之刑。屏東縣政府農業處長黃國榮表示，縣府尊重司法，也支持維護公權力。

去年縣府曾依違反畜牧法第10條，對樂樂養雞場開罰10萬元，並要求業者針對變更設計的部分補辦申請，縣府說，目前補辦程序尚未走完。

養雞場業者去年對公務員爆粗口，枋寮鄉民代及鄉民還到地檢署按鈴申告。圖／本報資料照
養雞場業者去年對公務員爆粗口，枋寮鄉民代及鄉民還到地檢署按鈴申告。圖／本報資料照
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