旅館明日之星陷風暴 早年透天厝改建補習班初嘗甜頭

2018-03-26 10:40 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ╱即時報導



台北城大飯店號稱斥資五億改裝，是台灣首家古蹟旅館。 記者張宏業／攝影 分享 facebook 「印象台灣飯店集團」董事長林原廣，近年從房地產跨足旅館業，在全台尋找適合建築標的並改裝為旅館飯店，知名飯店除了重慶北路上的古蹟台北城大飯店外，另外就是南港郵政觀光飯店，林原廣積極佈局規劃版圖，目標是企業能興櫃登錄，被喻為是旅館業的明日之星，沒想到卻身陷詐貸案遭檢調偵辦。

林原廣是台南麻豆林家後代，16歲被家人送去美國讀書，取得南加大企管碩士學歷，返台後原打算和友人合夥開補習班教英文，因此向銀行融資借款1200萬元，買下台北松江路、民生東路口後巷內幢的透天厝老宅，預計改裝為補習班，結果才裝修好，就有人出價2800萬元買下，讓他覺得投資房產很有前景。

林原廣自此決定投入房屋買賣，隨著交易物件增加，經營事業也從最早的企業社、室內設計裝潢公司，一直到資產管理顧問公司，最後跨足觀光產業成立印象台灣飯店集團。

印象台灣飯店集團在2014年成立「東南國際管理顧問股份有限公司」及「台灣印象飯店股份有限公司」，鎖定全台有文化深度的重點歷史地標，規劃觀光飯店，目前該集團在基隆、台北、台中、台南與高雄都有旅館飯店開發案在進行，並將於今年起陸續開出，這些飯店裝修的總金額，預計超過25億元。

中信人壽2012年取得台北市西門町素地，因購併宏利人壽，西門町大樓不敷使用，後來決定轉為飯店，承租團隊為印象台灣飯店集團， 印象台灣飯店集團決將該處打造成「類五星級」飯店，總房間數估計超過170間，附健身房、餐廳、咖啡店、視聽專區，搶攻西門町遊客商機。