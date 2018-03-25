白玫瑰再現抗議恐龍法官 司法院回應了

2018-03-25 17:59 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



不滿法官性騷擾女助理遭輕判，白玫瑰運動聯盟今天下午號召民眾在司法院抗議，提出三項主要訴求，包括法官改任期制、要求強制治療專區、初任法官須具有五年律師經驗。司法院由副廳長蔡惠如也出面接下陳情書，之後也發出聲明回應表示，若不符職務法庭判決，可上訴救濟，也已持續開設相關性平課程，另目前就強制治療聲請釋憲的案件，法官僅裁定停止訴訟程序，尚未駁回，正由大法官依序審理中。

※司法院回應全文如下：

為善意回應民間訴求並展現推動司法改革之決心，司法院對3月25日白玫瑰社會關懷協會代表梁毓芳理事長等人到院遞送陳情書一事，除感謝白玫瑰社會關懷協會長期對司法及婦幼議題的關心外，並對於該協會本次活動主要訴求，回應說明如下：

一、就職務法庭法制面改革部分

(一)二審制之救濟程序：研修職務法庭制度為二審制，當事人不服職務法庭的判決，可循上訴程序救濟，以發揮糾錯及權利保護功能。

(二)精進職務法庭審判程序：研修相關法規，第一審職務法庭成員包含法官以外人員，就性別議題案件之成員組成並合乎一定性別比例。

二、就強化法官之性別平等意識部分

(一)增訂法官在職進修課程中，必須有一定時數的性平課程。

(二)持續開設相關課程，邀請專家、學者，就課程內容、講授方式等進行檢討，以電影賞析、案例研習、情境模擬等多元課程強化同仁性別平權意識，並落實性平三法之宣導。

三、有關法院就性侵害犯罪行為人刑後強制治療案件聲請釋憲之問題

(一)目前與檢察官就性侵加害人強制治療有關，並聲請釋憲的計有2案，受理之法院僅裁定停止訴訟程序，而未予以駁回。該2案正由大法官依序審理中，如有相關結果，將即時公布於本院網站上供民眾查詢。

(二)刑後強制治療之定位等問題涉及性侵害犯罪防治法之修法，主管機關衛生福利部若有修法建議，本院會配合提供意見，以完備法制。

有關法官任期及晉用管道問題，就限制法官任期6年部分係與憲法第81條「法官為終身職」之規定不合，但未來如有修憲機會，仍有討論空間。至於法官應有五年律師經驗部分，與司法院規劃由資深績優律師轉任法官之目標一致。

司法院對於社會各界不論是個人或團體，表達如何強化司法人員性別平權意識、職務法庭功能以及兒少權利保護的意見，都十分重視，並願與各界同心協力，推動包含制度與人事等必要的改革。同時承諾未來將加強深化性別平等觀念及性別主流化意識，從根本提升司法人員性別平權意識，營造友善司法環境。也將持續推廣量刑趨勢建議，使法官於判決時，能注意社會多元價值及民眾之法感情。

司法院反對性別暴力，致力營造友善職場環境，願與全民一起共同捍衛性別平權！