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買房借兒名驚見售屋廣告 兒嗆父：你死了不就是我的

2018-03-25 14:45聯合報 記者袁志豪╱即時報導

陳姓男子購買房產借名登記在兒子名下，繳納所有費用，購買高級沙發、床具，待兒子從日本留學歸國後成家立業使用；沒想到兒子竟變賣家具，還貼出售屋廣告，讓他氣得提告請求移轉所有權登記，兒子出庭竟稱「父母說過百年之後，房產就是我的」，房產是贈與而非借名登記，拒絕移轉。新北地院判決父親勝訴，兒子要歸還房產。

陳姓男子提告指出，2008年1月購買新北市三重區長榮路一間社區大樓7樓房產，借名登記在兒子名下，並以兒子名義繳納貸款，之後相關稅費、水費、家具採購都是由他支付，所有權狀也由他保管；雖然他讓兒子居住，沒有索取租金，但不代表已經將房產贈與。

陳指出為規劃財產，才會將不動產借名登記在兒女名下，但他仍保有使用、管理、收益、處分之權；結果兒子因經營生意失敗及離婚，竟要變賣房產，還向地政事務所謊稱所有權狀遺失，補發權狀。他看到房屋門口有售屋廣告單才得知，只能提告請求終止借名登記，移轉房產所有權。

陳子出庭辯稱從未與父親約定借名登記契約，雖然錢是父親出的，但那是父母承諾要將房子贈與給他，讓他求學歸國後，用來結婚生子、組織家庭；等他返國入住，已經有工作收入，父親仍自願繳納資款、房屋稅、地價稅、水費、電費等費用，還給他生活費。

陳子表示，父親以集中管理家族成員名下財產文件為由，沒有給他房屋所有權狀，他是要了解相關訊息，才會向地政事務所申請補發權狀；該間房產既然是父親自願贈與，他當然有權利申請補發權狀。他也曾經繳納過水費，有收據為證，並非所有開銷都由父親負擔。

陳子辯稱，父親贈與這間房產，是讓他能與妻子、小孩有安身立命住所，並非先借名登記、吸引女子同意嫁給他，之後再隨時追奪回去，如此豈非會造成他一家流離失所？另外，父親在2016年7月有說要賣房子就去賣，也曾說過百年之後，房子就是他的，這些都代表已經將房產贈與，拒絕移轉房屋所有權。

法院認定，房子從挑選、購買、簽約、付款，都是由陳姓男子與妻子一起進行，陳子當時在日本讀書，只有簽約時才出面，之後所有權狀一直都是由陳保管，陳直到在兒子住家門口看到要賣房子的廣告，且裡面的沙發跟床都被以數十萬元價格賣掉，才知兒子私下以權狀遺失為由，另外申請權狀，打算賣房。

法院勘驗雙方對話錄音，加上陳的妻子出庭證稱，指出當時丈夫發現兒子要變賣房產，非常生氣，氣得說出「若你要賣讓你去賣」，但是在跟兒子吵架，並不是要將房產贈與；法官認定由對話內容可知，陳子在沒有得到父親同意下，實質上並無法自行決定處分該房產，也自知自己並非房產實際所有權人。

法院再調查陳的不動產分配狀況，陳確實都有購買房產登記在二個女兒及兒子名下，女兒名下的均出租，由陳實質管理並收租，僅有兒子的給兒子居住，女兒出庭證詞均與父親吻合；僅有陳子仍辯稱母親、姊姊證詞都偏袒父親，且稱父母說他們百年之後，房產就是他的，這就是贈與之意。

法院指出，雖然陳子母親出庭承認曾對兒子說過等她跟丈夫死後，房子就是兒子的，但死因贈與以贈與人死亡且受贈人仍生存等停止條件成就時，始發生贈與效力，陳子父母既然都健在，難認所約定死因贈與已然生效，陳子辯解並無所據。陳與兒子的借名登記契約既已終止，陳子自然應將房產移轉登記給父親。

陳姓男子購買房產借名登記在兒子名下，繳納所有費用，購買高級沙發、床具，待兒子從日...
陳姓男子購買房產借名登記在兒子名下，繳納所有費用，購買高級沙發、床具，待兒子從日本留學歸國後成家立業使用；沒想到兒子竟變賣家具，還貼出售屋廣告，讓他氣得提告請求移轉所有權登記，兒子出庭竟稱「父母說過百年之後，房產就是我的」。記者袁志豪／攝影
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