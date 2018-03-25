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網拍不存在運動鞋詐得2千 法官認其情可憫判刑6月

2018-03-25 12:59聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

高雄市潘姓男子被控於2015年8月間，涉嫌透過網路散布有一雙名牌運動鞋要以2千元...
高雄市潘姓男子被控於2015年8月間，涉嫌透過網路散布有一雙名牌運動鞋要以2千元出售，向吳姓女被害人詐欺取財，橋頭地院依潘違反以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，判刑6月，全案仍可上訴，圖為橋頭地院外觀。圖/本報資料照片
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高雄市潘姓男子被控於2015年8月間，涉嫌透過網路散布一雙名牌運動鞋要以2千元出售，向吳姓女被害人詐欺取財；橋頭地院合議庭法官認為，潘違反以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，此罪最輕本刑為1年以上有期徒刑，但考量潘不是在網路上與他人組織犯罪集團犯案，僅一人犯罪，詐騙金額僅數千元，認為其情可憫恕依法減刑，判處潘徒刑6月，全案仍可上訴。

判決說，潘（28歲）以網際網路連接臉書上社團，張貼販售運動鞋訊息，並留LINE通訊軟體供聯絡用，吳姓女被害人於2015年8月15日，透過LINE聯繫潘宗延洽購NIKE牌武士鞋系列全白，24號半運動鞋，潘明知自己沒有這種鞋款，仍向吳女謊稱，要價2000元，一周到貨。

吳女信以為真，應允購買，同年8月17日中午12點，將2000元匯入潘指定銀行帳戶，事後潘並未如期交付商品，經吳女多次催促，潘都藉詞拖延，吳女才知受騙報警處理。

潘矢口否認詐欺，辯稱他確實有意出售運動鞋，並已向運動鞋供貨人訂貨，但因受供貨人詐騙他無法如期交付運動鞋，他於同年9月19日因竊案入監服刑，無法續與吳聯繫，有交代其陳姓表妹代為處理。法官傳喚陳姓表妹調查，陳女供稱潘入獄前，交代得不清不楚，她要等潘出獄後再自己處理。法官不採信潘辯詞，認定潘有罪。

合議庭法官認為，潘所犯刑法第339條之4第1項第3款，以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，法定最輕本刑為1 年以上有期徒刑，但潘犯罪手法係獨自一人在拍賣網站上刊登不實商品販售訊息，以詐欺取財，並無與他人組織犯罪集團、多層次分工，且每次所詐得金額僅數千元，犯罪情節為輕，如科以該法定最輕本刑1年徒刑，實屬情輕法重，難以符合罪刑相當性及比例原則，其情堪可憫恕，依刑法第59條規定酌予減輕其刑。

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