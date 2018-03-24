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影／國1楠梓路段貨車撞國光客運 客運13乘客幸無死傷

2018-03-24 12:50聯合報 記者林保光╱即時報導

國道一號北上 351.8公里岡山路段，今天上午9點30分左右發生連撞車禍，其中包括1輛由歐姓司機駕駛的國光客運， 車上有10男4女，沒人受傷，但撞上國光客運的大貨車司機受傷送醫，目前正疏導交通，全案由警消調查中。

這起連環車禍造成楠梓至岡山路段塞車約6公里，直到上午10點40分左右，交通才恢復暢通。

據國道五隊瞭解，今天上午9點30分左右，國道1號北上351.8公里岡山路段，先有2輛轎車在內車道發生追撞事故，後方包括林姓男子（34歲）等轎車逐漸放慢速度，準備切出中線車道，國光客運歐姓司機（43歲）沿中線車道行駛，見前方車輛切出車道，已放慢速度，但後方的由韋姓司機（39歲）駕駛的大貨車來不及減速，先是在中線車道撞開黃姓女子（30歲）的黑色轎車，再往前撞上國光客運車尾。

國光客運車被大貨車追撞後，瞬間車身撞偏，左車身推擠前方林姓男子的的轎車後，右車頭偏出外車道，不巧撞上外車道鄭姓司機（47歲）的油罐車，右車頭撞毀，前車門掉落。車上除了歐姓司機，另有9男4女乘客，全沒受傷，但飽受驚嚇。

在外車道正常行駛的油罐車，車身輕微受損，警方趕到時，見車上是載運氯氣，屬危險化學物品，第一時間由警車護送下岡山交流道，避免再生事故。

大貨車韋姓司機撞上國光客運車尾時，車頭凹陷，左腳膝蓋受傷，意識清楚，經送義大醫院治療後，已無大礙。

警方初步調查，大貨車疑由外車道變換車道，不巧前方車輛因事故減速度，他沒及時減速才連撞前方車輛，確實肇事原因仍待深入調查。

圖／翻攝自高公局網站
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國光客運高速公路岡山路段車禍，乘客無人受傷。記者林保光/攝影
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國光客運高速公路岡山路段車禍。記者林保光/攝影
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國光客運高速公路岡山路段車禍。記者林保光/攝影
國光客運高速公路岡山路段車禍。記者林保光/攝影
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國光客運岡山國道
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