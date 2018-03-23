中山分局包庇酒店案 警政署向檢調探詢主官責任

2018-03-23 19:58 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ╱即時報導



「曉曉」酒店爆發員警收賄，中山分局有四官警涉案遭收押。記者林孟潔/攝影 分享 facebook

台北市警中山一派出所涉包庇轄內酒店「曉曉」媒介性交易，台北地檢署日前聲押4官警與2業者獲准，警政署高層為釐清分局主官督導責任，最近向辦案人員探詢，官警索賄時間是在那個分局長任內，檢調依據蒐證結果，告知涉案官警犯罪時間，集中在前2任分局長吳敬田(現為警政署保安組長)與陳博珍任內，與現任分局長黃永志無關。

調查局北機站為釐清有無其他官警涉案，昨天提訊酒店業者說明，偵訊後還押台北看守所；由於「曉曉」酒店胡姓女帳房供出許多關鍵內幕，中山分局收賄案是否還會追溯到更早期的官警，值得關注。

台北市長柯文哲去年主持公安督導會報時，揚言若同一旅館多次被抓到吸毒問題，「一定把分局長拔掉」，當時柯指的分局長就是吳敬田，結果柯放話不到1星期，吳敬田不但沒有遭拔官，反而在警政署人事調動中升官，調升警政署保安組長。

這次中山分局爆發收賄弊案後，北市警局為因應部分退休外調警官職缺，調整10名中高階警官職務，名單中的中山分局副分局長于增祥，也調升北市警局保安科擔任三線一星專員，未來將與吳敬田共事。

中山分局中山一派出所前所長林崇成等官警，被控按月向轄區酒店「曉曉」收賄4萬元，逢年過節加碼至8萬，長達2年多，檢調日前搜索約談涉案官警到案，檢方訊後依違反貪汙罪聲押禁見林崇成、巡佐陳宏洲、紀炳場、警員郜振傑4員警獲准、酒店業者巫蕙玲、胡錦蓮涉嫌刪除對話紀錄企圖滅證，一併收押、中間人鮑銘璞交保10萬元。

案件爆發後，北市警方也發布林崇成等5名所長人事案，林改調非主管職務，由中正一介壽所長蔡漢政接任中一所。