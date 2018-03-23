影／首創客語宣導高齡者交通安全 黃錦湧獲頒路師傅獎

2018-03-23 18:38 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ╱即時報導



「能減少高齡者事故降低傷亡就是作功德了！」苗栗縣警局交通隊小隊長黃錦湧接受交通部培訓成為「路老師」，首創客語交通安全宣導，深入社區透過短劇、道具及說、學、逗、唱及讓高齡者體驗加深印象，在日常生活中注意交通安全，4年來宣導超過600場次，努力付出獲交通部頒發「路師傅」獎，全台僅3人獲此殊榮。

交通隊統計，去年全縣發生33件死亡事故造成36人死亡，65歲以上高齡者就有17人，占47.2%，其中穿越道路未走人行道或未注意左右來車被撞死就有5人，高齡者行動、反應較緩慢，容易成為交通事故受害者，縣警局規畫護老專案，也透過路老師宣導團宣導高齡者交通安全。

黃錦湧從警32年，92年調到交通隊負責交通執法及宣導，103年利用休假接受交通部培訓成為高齡者交通安全教育的路老師，深入社區向高齡者宣導交通安全，還吸收兩名主婦義工受訓成為路老師組成宣導團，4年來宣導逾6百場次，為守護銀髮族的交通安全默默付出。

苗栗是客家大縣，黃錦湧用客語宣講讓客庄的長者聽得懂也能接受，還以廢棄汽機車的方向盤、機車車頭貼上圖卡模擬汽、機車等多項道具，搭配逗趣短劇示範如何安全的開車門、機車兩段式左轉，穿越道路要注意停止、看號誌、轉頭察看來車、揮手示警及行動等要領，也邀長者體驗加深印象。

黃錦湧說，有的7、80歲的老人也來參加，最老的92歲，他宣導要靠面向來車的路邊行走，老人家還會質疑「走路不是要靠右邊嗎？」，他會細心解釋，並提醒老人家晨昏外出散步要穿著鮮艷、反光的衣服。