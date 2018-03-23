王令麟聲請出國 法官准了2次 第3次不准了！

2018-03-23 17:11 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



東森集團總裁王令麟涉及獄政弊案被限制出境，以要擴展事業為由8次聲請解禁被駁；上月，王第9次提聲請，先獲裁定1億元交保，經「檢察官抗告、高院發回、北院裁定交保、檢察官又抗告、高院二度發回」繁複流程，台北地院今天駁回王令麟聲請案。

換句話說，台北地院本月6日、16日兩度作成王令麟交保的裁定，都被檢方「擋」下，最後法官改變心證，作出與前2次相反的裁定。

據了解，王令麟原本是預計明天去越南河靜省考察商務，為期9天，如果法官第3次還是維持先前2次結論，王令麟趕辦手續，至少可以銜接趕上出國考察的後半段行程。

台北地院前2次裁准王令麟可以暫時解除限制出境處分，理由很接近，都認為王所提的邀請函載明他擔任參訪團長，至河靜省各經濟區、工業區進行考察及了解碼頭、物流、農業、養殖等領域投資環境，對促進我國國際商務交流有益。

法官並認為，王令麟所涉犯罪事實，傳喚證人的詰問程序已完成，其被控行賄數額為19萬7888元、2萬1940元加上聲請暫時出境的期間不長，如諭知相當保證金並責付律師謝協昌，應可保全訴訟進行及刑罰執行，裁准1億元交保，暫行解除限制出境。

不過，台北地院第3次裁定理由卻說，王令麟「前往越南實地考察一事，非完全無可替代性」，東森國際是上市公司，內部有分層負責、管理機制，王可透過網路、視訊、電子郵件取得考察資訊，「難謂有須親自到場始得遂行投資考察的必要性存在」。