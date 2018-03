香港妻哈洋師還寄鹹濕郵件討論體位 台籍丈夫獲賠30萬

2018-03-23 聯合報 記者王宏舜



許姓香港女子嫁來台灣,2006年取得中華民國國籍,但她卻和小孩就讀的台北歐洲學校老師通姦,鹹濕郵件聊到「我們正常的體位已經很火熱,所以不同的體位會讓我們太火熱」;丈夫發現後多次爭執,甚至再發現她與另一名男子約在香港見面,氣得提損害賠償訴訟,求償250萬元。士林地院判許女須賠償10萬,雙方上訴,高等法院判她須再賠20萬元。最高法院駁回上訴定讞。

丈夫也提離婚訴訟,士院去年4月判離,案件上訴高院。

丈夫指控,兩個孩子就讀台北歐洲學校,2011年妻子竟然跟外籍教師多次出遊,還傳送自拍照給對方,洋師回覆「I like it.You look good too beautiful for me」等語,洋師作勢嘟嘴親吻、裸露上身的自拍照片,妻子也逐一收藏。兩人的對話中還討論到性交的經驗,並討論下一次的體位,包括「Oh dont know !Hope I can! BUT our normal position already very hot!! U think so?」、「可以嘗試69!但如果覺得不舒服,我們就停,好嘛? 」,丈夫綠光罩頂。

2012年,許女再與另一名男子Frankie Lee相約到香港見面,Frankie Lee在信件中也回覆「DEAR 、HUG、Miss u then」。丈夫認為兩人也有不正常交往,妻子違背婚姻忠誠義務,侵害他配偶關係的身分法益,求償250萬元。

許女則說,丈夫所提出的資料只是「真實性不明」的電子郵件和洋人照片,無法證明她出軌,況且這是發生在2011、2012年間的是,他卻現在才起訴,應已罹於時效。

高院認為,許女的信箱多次儲存台北歐洲學校洋師的照片,還主動發送出自拍照給洋師、Frankie Lee,如果是信箱遭盜用,怎會長期都沒發覺,許女的說法難以自圓其說。而許女與洋師、Frankie Lee間的互動,足以破壞家庭圓滿和幸福,構成侵權行為。