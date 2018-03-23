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「我只收了1億...」讓李明博落難的國安費貪腐案

香港妻哈洋師還寄鹹濕郵件討論體位 台籍丈夫獲賠30萬

2018-03-23 11:04聯合報 記者王宏舜╱即時報導

許姓香港女子嫁來台灣，2006年取得中華民國國籍，但她卻和小孩就讀的台北歐洲學校老師通姦，鹹濕郵件聊到「我們正常的體位已經很火熱，所以不同的體位會讓我們太火熱」；丈夫發現後多次爭執，甚至再發現她與另一名男子約在香港見面，氣得提損害賠償訴訟，求償250萬元。士林地院判許女須賠償10萬，雙方上訴，高等法院判她須再賠20萬元。最高法院駁回上訴定讞。

丈夫也提離婚訴訟，士院去年4月判離，案件上訴高院。

丈夫指控，兩個孩子就讀台北歐洲學校，2011年妻子竟然跟外籍教師多次出遊，還傳送自拍照給對方，洋師回覆「I like it.You look good too beautiful for me」等語，洋師作勢嘟嘴親吻、裸露上身的自拍照片，妻子也逐一收藏。兩人的對話中還討論到性交的經驗，並討論下一次的體位，包括「Oh dont know !Hope I can! BUT our normal position already very hot!! U think so？」、「可以嘗試69！但如果覺得不舒服，我們就停，好嘛？ 」，丈夫綠光罩頂。

2012年，許女再與另一名男子Frankie Lee相約到香港見面，Frankie Lee在信件中也回覆「DEAR 、HUG、Miss u then」。丈夫認為兩人也有不正常交往，妻子違背婚姻忠誠義務，侵害他配偶關係的身分法益，求償250萬元。

許女則說，丈夫所提出的資料只是「真實性不明」的電子郵件和洋人照片，無法證明她出軌，況且這是發生在2011、2012年間的是，他卻現在才起訴，應已罹於時效。

高院認為，許女的信箱多次儲存台北歐洲學校洋師的照片，還主動發送出自拍照給洋師、Frankie Lee，如果是信箱遭盜用，怎會長期都沒發覺，許女的說法難以自圓其說。而許女與洋師、Frankie Lee間的互動，足以破壞家庭圓滿和幸福，構成侵權行為。

高院考量丈夫在父親的公司上班，月薪約4、5萬，房屋、土地、汽車共計7筆，申報財產總額1321萬元，而許女為全職家庭主婦，沒有收入，財產有房屋、土地共14筆，總額375萬元，雙方又有小孩要扶養，判許女應賠丈夫30萬元。最高法院維持二審見解，駁回上訴。

嫁來台灣的香港許姓女子與台北歐洲學校洋師、另名男子Frankie Lee有不正常...
嫁來台灣的香港許姓女子與台北歐洲學校洋師、另名男子Frankie Lee有不正常交往，最高法院判她須賠償丈夫30萬元定讞。示意圖／ingimage
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