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八里300坪油墨工廠大火 烈焰沖天搶救中

2018-03-23 00:15聯合報 記者林昭彰╱即時報導

新北市八里區下罟子海邊山坡地昨天深夜約10時45分傳出鐵皮工廠火警，1家油墨工廠堆滿油墨、溶劑、汽油等危險物品的倉庫起火，初估燃燒面積近300坪。

消防局獲報後動員八里地區周邊包括五股、蘆洲、淡水等地共56輛消防車趕往搶救，火場是獨棟鐵皮工廠，火勢約在11時18分控制，目前沒有延燒之虞，工廠管理員表示倉庫內無人居住，消防隊仍持續滅火搶救中。

八里地區1家油墨工廠堆滿油墨、溶劑、汽油等危險物品的倉庫起火，初估燃燒面積近30...
八里地區1家油墨工廠堆滿油墨、溶劑、汽油等危險物品的倉庫起火，初估燃燒面積近300坪。 記者林昭彰／翻攝
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八里地區1家油墨工廠堆滿油墨、溶劑、汽油等危險物品的倉庫起火，初估燃燒面積近30...
八里地區1家油墨工廠堆滿油墨、溶劑、汽油等危險物品的倉庫起火，初估燃燒面積近300坪。 記者林昭彰／翻攝
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八里地區1家油墨工廠堆滿油墨、溶劑、汽油等危險物品的倉庫起火，初估燃燒面積近30...
八里地區1家油墨工廠堆滿油墨、溶劑、汽油等危險物品的倉庫起火，初估燃燒面積近300坪。 記者林昭彰／翻攝
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八里
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