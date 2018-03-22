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陸賞櫻節全假花 李茂生戲稱：日賞櫻名勝也都造假

肥男化身熟女殺手詐2千多萬 女藝人也栽了

2018-03-22 19:38聯合報 記者王宏舜╱即時報導

男子蕭弘岳佯裝「有錢人」詐騙女網友，先表明願意包養，再騙女方替他刷卡購物，前後詐財2千多萬元，甚至連轉行從事電視購物專家的女藝人也上當。台北地院依27個詐欺罪判決蕭不得易科罰金的有期徒刑9年、得易科罰金部分2年4月徒刑，高等法院今駁回蕭上訴定讞。

蕭弘岳(40歲)相貌平平，但能言善道。檢方起訴指出，2014年2月起，蕭利用「遇見」、「SKOUT」、「甜心包養網」、「遇見情人」等交友網站化名「蕭弘越」、「蕭弘業」、「蕭譽其」、「Stanley」、「S.H.」，佯稱是科技界高階主管、通訊業的大盤商，隨機邀約女網友見面。

被害人多是有經濟基礎的熟女，除有護理師、上班族、大學女生外，甚至還有女藝人。蕭通常在前幾次約會時，會開保時捷、雙B名車赴約，隨身還帶數十萬現金，並招待她們吃高檔餐廳，被害人都以為他是「好野人」。女生在卸下心防後，他再以替公司節稅為由騙對方刷卡購物、買精品。

高等法院認為，蕭雖於一審時就與被害人和解，但只有少數履約，北院判刑時就審酌過這一點，而至今他仍未進一步賠償，原判決合理。

蕭弘岳的犯案手法已行之十多年，2006年時他因在網路聊天室佯稱自己是設計公司老闆，找有意接受包養的女網友，盜刷女網友信用卡買高檔手機而被逮。

男子蕭弘岳詐騙女網友共得手2千多萬元，被依27個詐欺罪判不得易科罰金的徒刑9年、...
男子蕭弘岳詐騙女網友共得手2千多萬元，被依27個詐欺罪判不得易科罰金的徒刑9年、得易科罰金部分2年4月定讞。圖／記者王宏舜翻攝
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包養詐騙
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