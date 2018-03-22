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中醫診所涉詐領健保2千萬 中醫師百萬交保 　

2018-03-22 18:02聯合報 記者邵心杰╱即時報導

台南市永康區有一中醫聯合診所雇用推拿師為病患進行推拿等民俗療法，卻以醫師針灸不實治療紀錄，涉嫌詐領健保醫療費用，7年來計約2千萬元，台南地檢署前天指揮專案小組分赴診所等處搜索，傳喚鄭姓、邱姓兩位中醫師等26人，查扣鄭帳戶內1千多萬元，訊後鄭、邱分別以100萬、15萬元交保候傳。　

檢方指出，今年2月間，接獲調查局中部地區機動工作站情資，稱該中醫診所以不實醫師治療紀錄，向健保署申報健保醫療費用，涉嫌詐領健保醫療費用。檢調先向中央健保局調出其健保申請資料，並派出多名幹員偽裝病患，前往該中醫診所看診，比對病患看診資料與健保費申請資料，確認診所涉嫌詐領健保費。

檢察官李駿逸前天親自帶隊，指中部地區機動工作站、台南市調查處、台南市警局刑警大隊、第一、第五、歸仁分局持搜索票，分赴鄭姓男子經營中醫診所、住處等兩處搜索，扣得相關病歷、治療紀錄、申報健保醫療費用等資料。並傳喚鄭姓、邱姓兩名中醫師，以及護理人員、推拿師、病患等證人計26人。

檢方訊問後發現鄭姓、邱姓兩名中醫師，自2011年5月起迄今涉嫌詐領健保醫療費用，初估總額達2千多萬元，並已查扣鄭姓中醫師金融帳戶1千餘萬元。檢方認鄭、邱涉犯刑法第216條、第215條行使偽造文書及第339條第1項詐欺等犯罪嫌疑重大，惟無羈押必要，分別以100萬元、15萬元交保候傳。檢方指出，就扣案資料將深入分析，追查有無其他共犯及實際詐欺金額。

台南市永康區一中醫聯合診所涉嫌以不實醫療治療紀錄，詐領健保醫療費用，檢方粗估7年...
台南市永康區一中醫聯合診所涉嫌以不實醫療治療紀錄，詐領健保醫療費用，檢方粗估7年來計約2千多萬元。記者邵心杰／攝影
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