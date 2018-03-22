中醫診所涉詐領健保2千萬 中醫師百萬交保

2018-03-22 18:02 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南市永康區有一中醫聯合診所雇用推拿師為病患進行推拿等民俗療法，卻以醫師針灸不實治療紀錄，涉嫌詐領健保醫療費用，7年來計約2千萬元，台南地檢署前天指揮專案小組分赴診所等處搜索，傳喚鄭姓、邱姓兩位中醫師等26人，查扣鄭帳戶內1千多萬元，訊後鄭、邱分別以100萬、15萬元交保候傳。

檢方指出，今年2月間，接獲調查局中部地區機動工作站情資，稱該中醫診所以不實醫師治療紀錄，向健保署申報健保醫療費用，涉嫌詐領健保醫療費用。檢調先向中央健保局調出其健保申請資料，並派出多名幹員偽裝病患，前往該中醫診所看診，比對病患看診資料與健保費申請資料，確認診所涉嫌詐領健保費。

檢察官李駿逸前天親自帶隊，指中部地區機動工作站、台南市調查處、台南市警局刑警大隊、第一、第五、歸仁分局持搜索票，分赴鄭姓男子經營中醫診所、住處等兩處搜索，扣得相關病歷、治療紀錄、申報健保醫療費用等資料。並傳喚鄭姓、邱姓兩名中醫師，以及護理人員、推拿師、病患等證人計26人。