草本威而鋼育亨賓列禁藥 業者販賣被訴

2018-03-22 12:08 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



台中市某生藥有限公司王姓負責人，向國外購含有禁藥Yohimbine（育亨賓，俗稱草本威而鋼）成分的「Nutrex LIP06 BLACK」，涉嫌在網路販賣，經警方透過網路購買後，驗出是禁藥，台中地檢署今天依違反藥事法將該公司、及王男起訴，

檢警指出，育亨賓（Yohimbine）在非洲當地被視為催情藥已有百年歷史，為一種生物鹼. 現今育亨賓除了被認為有益性健康（激發性慾及改善性功能障礙），也是減肥產品中的常見成分，但有潛在危險副作用。

育亨賓粹取自育亨樹樹皮的天然物質，能促進性慾的天然物質，作用在中樞神經的藥物，其中樞神經興奮作用可造成焦慮，頭痛、頭昏眼花、失眠，並有低血壓/高血壓、心跳加速、抗利尿、出汗、幻覺增加心跳速率、暈眩、皮膚潮紅，以及頭痛等副作用。不當服用可能導致腎衰竭，痙攣，甚至死亡，在我國被列為禁藥。

起訴書指出，王男（45歲）在「露天」、「蝦皮」拍賣網站販售各種商品給民眾，在台中市設立某生藥有限公司，營業項目包括西藥批發業、西藥零售業。

王明知Yohimbine及其藥劑，屬於藥事法的禁藥，自103年9月初至106年3月21日止，透過網站向美國某公司訂購含有Yohimbine禁藥成分的「Nutrex LIP06 BLACK」產品以郵遞方式輸入國內，再以每瓶1420元價格，在「露天」、「蝦皮」拍賣網站販賣給不特定人，獲取4萬2600元。