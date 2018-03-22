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重病母想回家等死 兄簽同意書被弟弟告遺棄

2018-03-22 12:02聯合報 記者曾健祐╱即時報導

林姓3兄弟去年輪流照顧重病的母親，但林母表示想回家等死由大兒子辦理出院，後來又因腦中風命危，二兒子經醫師建議下簽了不施行維生醫療同意書，讓媽媽安詳離世，但小兒子認為2個哥哥未盡責控告他們遺棄，檢方認為罪嫌不足不起訴。

小兒子控訴，大哥先是順應母親要求，從醫院將她接回家等死，3天後就因為腦中風轉入呼吸照護病房治療，後來二哥又以媽媽已經沒有知覺，沒有自救能力下簽屬「不施行維生醫療同意書」導致母親死亡，控告2個哥哥遺棄罪。

二哥到庭辯稱，有聽說母親要求要回家等死，但出院前都是大哥24小時在醫院照顧，還有請1個看護，直到出院後先接回家居住，但後來媽媽腦中風雖全身癱軟，仍意識清楚交代他要去上班。

他說，當天離開醫院後下午就接到通知，表示母親已經住進加護病房，後來聽取醫師說明後，才決定簽屬不施行維生醫療同意書，並沒有遺棄母親。

檢方調查，林母住院時會診回復單上有寫「大兒子住院期間會於夜晚床旁陪伴」、「大兒子為個案主要支持系統」，認定林母是出於自己執意返家，大兒子是遵照其意願接回家照顧，難認有遺棄行為。

另外，林母去年初經醫師診斷，認定為不可治癒之末期疾病，才會向家屬說明並經同意簽訂同意書，二兒子是基於減少母親痛苦，讓她仍維持最後尊嚴離世所下的決定，認定2人罪嫌不足不起訴。

急診室示意圖，與本案無關。圖／報系資料照
急診室示意圖，與本案無關。圖／報系資料照
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