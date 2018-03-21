印表機仿製60多萬千元鈔 張姓累犯判8年10月

2018-03-21 22:08 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄旗津區觀光市場去年爆發持偽鈔購物，藉此「洗錢」，檢警深入追查上游，揪出以張姓男子為首的不法集團，竟用彩色印表機於A4紙印千元鈔，再印、黏貼方式仿製真鈔的防偽功能，總計查扣假鈔面額破60萬元，高雄地院依偽造幣券罪判張8年10月，其餘7名共犯各判3到6年不等徒刑，可上訴。

判決指出，張姓男子（47歲，偽造幣券前科）才因造假鈔被判7年服刑完畢，前年底因缺錢花用，又重操舊業，以彩色印表機列印1000元紙幣圖樣在A4紙上，接著自備仿製「菊花」及「1000」等圖案網版及灰色墨，印出來仿製水印；再黏貼燙印「菊花」及「1000」的金屬箔膜，以仿側邊條狀光影變化箔膜，加以黑色油墨在上面印1000字 樣；另在背面黏貼表面燙有6段「000 」字樣金屬箔膜，仿製窗式光影變化安全線；最後裁剪成1000元真鈔大小規格。

張製作完成後，去年2、3月間在嘉義市住處，將150張千元假鈔，以每張200元賣給張姓友人，張再分給林姓、彭姓、賴姓、魏姓、楊姓、周姓友人，到彰化縣鹿港鎮、高雄旗津區、瑞豐夜市花用，以便「洗錢」，連去買彩券，不足額都用偽鈔支付。

去年6、7月間檢警大舉搜索張姓男子住處，查獲偽造1千元566張，背面半成品930張，正面半成品945張，並傳喚張等8人到案，法院審理時，張辯稱是看到其兄留下偽造鈔票所用的墨水乾掉，才去買新的回來，研究如何偽製。