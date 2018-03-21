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繆德生22日公祭 警估博愛特區將湧追思人潮要交管

2018-03-21 20:35聯合報 記者翁浩然╱即時報導

陸軍退役上校繆德生上個月27日參加年改抗議行動於立院墜樓，本月5日不治，明（22日）將舉辦公祭，警方預估參加公祭者達3000人，其中至少500人可能轉至凱達格蘭大道遊行至立法院周邊繼續追思，今天也重新評估交管範圍，博愛特區預計明天下午2時起於立法院、總統府出現人潮，將機動實施交通管制並封閉道路部分車道；而51條公車路線、中正區4條道路停車空間也將受影響或禁停。

北市警方本預期追思繆德生的集會活動可能提早在公祭前，為避免用路人不便，19日傍晚到23日午夜12時安排南海路、愛國東西路以北；中華路以東；忠孝西路以南；林森南路以西所圍區域實施部分路段機動交管，但今天為降低交通影響重新調整範圍，並預估明天下午集會人潮才可能湧現。

警方表示，今天管制範圍已調整為立法院周邊的濟南路、總統府周邊的公園路。明天下午2時起將視集會人潮機動管制總統府、立法院周邊的寶慶路、長沙街、貴陽街、博愛路、重慶南路、凱達格蘭大道、貴陽街、懷寧街、青島東路、鎮江街、濟南路、中山南路、愛國西路共13條道路車道，禁止通行或部分開放通行。

避免遭遇交通管制，南北向車流改道仍可走環河南北路、中華路、林森南路、杭州南北路及金山南北路；東西向車流則可改道至長安東西路、市民大道及和平東西路。

配合交通管制，停管處也公告中正區中山南路東側（青島東路－濟南路）、青島東路兩側（中山南路－鎮江街）、鎮江街兩側（青島東路－濟南路）、濟南路一段北側（中山南路－林森南路）的公有路邊停車格直到23日管制結束前都禁止停車。

公運處則表示，管制範圍將影響51條公車路線，但配合警方機動交管，原則上若沒遇到管制將照原路線行駛、停靠；若遭遇管制時，公車將改道並取消部分停靠站點。

立法院總統府公車
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