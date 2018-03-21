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佯稱投資周子瑜等韓團演唱會吸金上億 業者收押禁見

2018-03-21 20:34聯合報 記者袁志豪╱即時報導

打著周子瑜所屬的韓國少女團體「TWICE」以及「BIG BANG」等知名韓團，或韓星太妍、金俊秀等人名號，佯稱將在台舉辦演唱會、見面會，招攬迷妹迷姐投資，吸金1億3千萬元卻一場演唱會都沒辦的亞倫國際娛樂有限公司，昨天遭檢調搜索偵辦，初估至少上百人受害；檢方向法院聲請羈押胡姓業務、丁姓講師，新北地院今晚裁定胡收押禁見、丁100萬元交保。

檢調指出，公司莊姓負責人（去年9月出境，已發布通緝）涉嫌在2015年11月到2017年8月間，以舉辦國內外明星演唱會、見面會和投資黃金等名義吸金，並在台北車站附近舉辦理財課程說明會，由講師向參加者鼓吹遊說。

由於投資沒有門檻，3、5萬元都接受，並聲稱月息1.25%到5%、年息最高達百分之60，拉下線還能收取3到8%佣金；不少人認為以韓星的知名度，投資獲利可期，卻因此受騙上當，有人損失上千萬元。

該公司去年曾在臉書張貼韓團「BIG BANG」成員太陽照片，貼文內容指稱「這場演唱會案子，可是我們亞倫團隊的重頭戲！」另外，該公司透過社群，宣稱與國內饒舌團體「玖壹壹」合作，要在麗星郵輪上舉辦海洋巡迴演唱會，但檢調追查發現，實際上一場都沒辦過，且莊姓負責人帳戶的錢都用於個人花費。

檢調懷疑，該公司除透過臉書散布訊息，也用免費電影吸引民眾參加活動，進而在活動中招攬生意；據了解，莊姓負責人不是第一次被指控非法吸金，曾有經紀公司對外澄清與莊無合作關係，反被莊告上法院。

新北地檢署檢察官丁維志昨天指揮新北市調處搜索並約談該公司丁姓講師，胡姓、羅姓、蔡姓三名業務和沈姓會計到案；除了胡被法院收押禁見、丁以100萬元交保外，檢方將羅姓、蔡姓業務、沈姓會計等3人各依5萬元交保，全案依詐欺、違反銀行法等罪進行偵辦。

韓國女團「TWICE」成員周子瑜。 圖／翻攝自臉書
韓國女團「TWICE」成員周子瑜。 圖／翻攝自臉書
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演唱會吸金
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