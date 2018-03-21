佯稱投資周子瑜等韓團演唱會吸金上億 業者收押禁見

2018-03-21 20:34 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



打著周子瑜所屬的韓國少女團體「TWICE」以及「BIG BANG」等知名韓團，或韓星太妍、金俊秀等人名號，佯稱將在台舉辦演唱會、見面會，招攬迷妹迷姐投資，吸金1億3千萬元卻一場演唱會都沒辦的亞倫國際娛樂有限公司，昨天遭檢調搜索偵辦，初估至少上百人受害；檢方向法院聲請羈押胡姓業務、丁姓講師，新北地院今晚裁定胡收押禁見、丁100萬元交保。

檢調指出，公司莊姓負責人（去年9月出境，已發布通緝）涉嫌在2015年11月到2017年8月間，以舉辦國內外明星演唱會、見面會和投資黃金等名義吸金，並在台北車站附近舉辦理財課程說明會，由講師向參加者鼓吹遊說。

由於投資沒有門檻，3、5萬元都接受，並聲稱月息1.25%到5%、年息最高達百分之60，拉下線還能收取3到8%佣金；不少人認為以韓星的知名度，投資獲利可期，卻因此受騙上當，有人損失上千萬元。

該公司去年曾在臉書張貼韓團「BIG BANG」成員太陽照片，貼文內容指稱「這場演唱會案子，可是我們亞倫團隊的重頭戲！」另外，該公司透過社群，宣稱與國內饒舌團體「玖壹壹」合作，要在麗星郵輪上舉辦海洋巡迴演唱會，但檢調追查發現，實際上一場都沒辦過，且莊姓負責人帳戶的錢都用於個人花費。

檢調懷疑，該公司除透過臉書散布訊息，也用免費電影吸引民眾參加活動，進而在活動中招攬生意；據了解，莊姓負責人不是第一次被指控非法吸金，曾有經紀公司對外澄清與莊無合作關係，反被莊告上法院。