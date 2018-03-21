中山警分局收賄疑案4警不服羈押 抗告遭駁

2018-03-21 18:59 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



檢調偵辦台北市警中山分局中山一派出所前所長林崇成等員警涉收賄案，聲押4員警、3業者，台北地院裁准6人羈押禁見，擔任業者與員警「橋梁」的鮑姓酒商雖被查出曾向調查局北機站探詢偵查方向，涉犯個資法嫌疑重大，但無實證顯示行收賄，裁定10萬元交保。遭羈押的6人和北檢都抗告，高等法院裁定抗告駁回。

檢調共聲押7人，分別是中山一派出所所長林崇成、員警郜振傑、紀炳場、陳宏洲與酒店業者巫蕙玲、胡錦蓮及鮑姓共犯。北院裁定書指出，鮑在巫蕙玲去年第一次被法辦時，曾向調查局北機站探詢偵查方向，也代替巫蕙玲向林崇成詢問酒店經營的相關問題，但證據不能顯示他參與行、收賄；其餘6人則羈押禁見。

高院認為，4名警察雖否認違背職務收受賄賂罪，但依卷內證據，足認涉犯貪污治罪條例罪嫌重大，而貪污治罪條例第4條第1項第5款是法定本刑為無期徒刑、10年以上有期徒刑的重罪，經驗上可預期高度逃亡、勾串證人、湮滅、偽造、變造證據可能性，且被告均未吐實，若交保，可能串、滅證。