誰當下一個檢察總長？邱太三的3口袋名單給總統了

2018-03-21 16:08 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



新任檢察總長人選提名在即，法務部長邱太三今天證實，他已提供3名心目中適合的人選交由總統蔡英文參考「上個禮拜已給總統了」，至於人選為何？人選與先前檢察官協會票選結果是否吻合？邱太三保密並笑稱「不方便說啦！」

邱太三表示，總統確實請他和政務委員羅秉成提供檢察總長的參考人選，不過，羅秉成屬意誰，他不知道；檢協會公布票選結果後，司法官學院院長蔡碧玉闖進前5名，是檢協會推薦的唯一女性，媒體問邱太三所提人選有沒有女性在內？邱太三也沒有說明。

檢察總長顏大和將於今年5月8日任期屆滿，依法律，總統應於前1個月、即今年4月8日以前提名新任總長人選後，將咨文送交立法院會審議，邱太三主管全國檢察業務，是總統「當然」咨詢對象。

檢察官協會月前舉辦檢察總長推薦票選活動，前5高票包括台灣高檢署檢察長王添盛、台中高分檢檢察長江惠民、新北地檢署檢察長朱兆民、法務部常務次長張斗輝、司法官學院院長蔡碧玉。