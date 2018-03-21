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影／暖警幫推三輪車？ 沒啦...車主酒駕

2018-03-21 14:31聯合報 記者謝育炘╱即時報導

警察跟民眾在車水馬龍的路上一起推三輪車，被網友拍照PO在臉書，說汐止處處有溫情，讓不少網友大讚是暖警。但其實誤會大了，真相是林姓男子酒後騎乘三輪車，被警方攔檢，因此被依公共危險罪送辦，而這輛改裝的三輪車也依法被沒入。

警察在車水馬龍的馬路上推三輪車，被網友拍照PO在臉書。翻攝自臉書
警察在車水馬龍的馬路上推三輪車，被網友拍照PO在臉書。翻攝自臉書
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