雙方都酒駕 賓士駕駛撞死體育老師二審判2年6月

2018-03-21 14:25 聯合報 記者 聯合報 記者 曹馥年 ╱即時報導



陳姓賓士駕駛與騎機車的民雄農工呂姓體育老師發生車禍，雙方皆酒駕，呂送醫不治。報系資料照片 分享 facebook 嘉義民雄農工呂姓體育老師，去年1月晚間酒後騎車返家，被同樣酒駕的陳姓男子駕駛賓士車衝撞，送醫不治。陳撞人後涉嫌肇逃，隨後回到現場對警坦承肇事。二審台南高分院認為，陳事後返回現場自首，與一般肇逃逃逸無蹤的情況有別，撤銷原審判決的3年徒刑，改判他有期徒刑2年6月，可上訴。

判決指出，從事營造業的陳（32歲），去年1月5日晚間11點多與友人飲酒聚餐後駕駛賓士車返家，以時速60、70公里通過嘉市吳鳳南路與興業東路口時撞上酒後騎機車返家的呂姓老師（46歲）。呂顱骨骨折，頭部受創嚴重，送醫不治。呂駕車逃回相距約650公尺的住所，停妥車後，由鄰居陪同回到現場向警方自首。

陳的酒測值為每公升0.48毫克，呂經抽血檢驗換算，酒精濃度約為每公升0.89毫克。

呂辯稱，他當時是綠燈直行，是呂突然違規，從機車道左轉。當時反應距離甚短，他有煞車且未超速仍閃避不及，他沒有肇責。發生車禍後，他當下腦袋空白，不知怎麼處理，只想請人來協助，才先回到附近的家，沿路就打電話給父親請他到事故現場處理，停好車後，立即請鄰居開車載他回現場自首，沒有肇事逃逸的意思。

一審嘉義地院認為，陳的做法不算自首，不符減刑要件，將他依酒駕致人於死、肇逃等罪，各判處有期徒刑2年、1年4月，應執行有期徒刑3年。陳認為，一審量刑過重，且他已與被害人家屬達成和解賠償，上訴二審。

台南高分院合議庭認為，陳案發10分鐘後就返回現場坦承犯行，與一般肇逃情狀有別，認為他符合自首要件，因此將他涉嫌肇逃部分撤銷改判，將刑度降為有期徒刑8月，應執行有期徒刑2年6月。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康