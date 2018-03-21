影／航空城老總兒酒駕撞死人 家屬獻擁抱「盼真心悔改」

2018-03-21 14:25 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



就讀實踐大學三年級學生許育呈，父親是桃園航空城總經理許又銘，他去年酒駕高速撞擊停等紅燈的機車，造成林姓樂團主唱重傷、蔡姓女友身亡，他被逮還在警局睡到打呼，被檢方起訴。士林地方法院今開庭，許以千萬元和家屬達成和解，他當庭痛哭表示，希望親自向死者上香、向傷者道歉；傷者母親也主動要求「我可以抱抱你嗎？」，兩人擁抱痛哭，林母說，「希望你真心悔改，否則賠再多錢都沒有用」。

許今天開庭哽咽地說，他想親自向蔡上香，親自向林道歉，「為我犯下的錯誤做點事情」，希望法官可讓他具保停止羈押。據了解，許在看守所曾寫信給被害人家屬表示歉意，也手抄佛經力表悔意，他事後已支付880萬元和蔡的家屬和解，其中包含保險支付200萬元，另以400萬元和林和解，目前已支付100萬元現金，其餘300萬元本票，錢也已軋入銀行。

法官最後裁定讓許以20萬元交保，林的母親當庭向許表示，「我可以抱抱你嗎？」也獲得許的同意，兩人在法庭痛哭擁抱，林母說，「你這麼年輕，不要在做危害社會的事情，你一定要好好反省，要真心悔改，不然再多的錢都沒用」，林也回應，「對不起」。 許育呈交保。記者林孟潔／攝影 分享 facebook

據了解，林骨盆粉碎性骨折、腳部開放性骨折送醫急救，目前仍無法行走，仍在復健當中，得知女友不幸身亡，心情也不太穩定。林母事後表示，事情發生後，她也無法原諒許，在心中掙扎許久，但因為信奉基督教，加上和許的父母也一直持續聯繫，才願意饒恕，「若不原諒，心中的苦揮之不去」。

林母說，真心希望許因這次事件得到教訓，真心悔改，「若他再犯，最難過的不是我們，而是他的家人」，她也希望社會正視酒駕，「罰太輕了，酒駕每天都在發生」。

許育呈去年11月29日凌晨酒後駕車，撞擊騎車的林、蔡，兩人彈飛20公尺，蔡身亡，林重傷，許當下開車逃逸，直到被附近民眾圍堵，才停車說「好，我靠邊」，酒測值達0.71毫克。 許又銘。本報資料照片 分享 facebook

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