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謊稱幫忙關說免服刑 男子涉詐欺被起訴

2018-03-21 11:23中央社 台中21日電

劉姓男子得知陳男被判處服刑確定，謊稱將錢交給他可以幫忙免關，陳男信以為真多次交付現金，直到被通緝入獄才知受騙，案件經檢方偵辦，台中地檢署今天依詐欺罪嫌將劉男起訴。

台灣台中地方法院檢察署今天發布起訴書指出，52歲劉姓男子民國103年10月間，在台中市東區一處建築工地，透過綽號「阿龍」的男子，結識在工地任職的陳姓男子。

劉男得知陳男因涉犯公共危險案件，經台中地方法院判決9個月，上訴台灣高等法院台中分院駁回確定，劉男認為有機可乘，佯稱自己曾在法院任職，已退休，認識很多在法院工作的人，這種案件可以不用關，錢交給他協助「走後門」。

陳男信以為真，在103年10月到11月間，分次將總計新台幣16萬7600元交給劉男，但陳男事後接獲台中地檢署執行科通知報到入監執行，陳男未到案，104年被通緝到案後入監，才發現受騙。

案件經台中地檢署檢察官偵辦，劉男到案時辯稱，他有替陳男撰寫刑事聲請狀，有向陳男收取紅包，他是向對方說「一起研究、來聲請再審」、「外面辦事情，錢要先準備好」等話。

台中地檢署審酌被害人證詞、刑事資料表、行動電話通聯等事證，今天將劉男依詐欺罪嫌起訴。

通緝詐欺台灣高等法院

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