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全球首例自駕車意外 北市：還是比人開的安全

2018-03-21 08:06聯合報 記者張芮瑜╱即時報導

台灣和國外分別出現電動代步車、無人自駕車肇事死亡事故，法律規範和交通管理引發關注。

電動代步車在法律上仍是灰色模糊地帶，行政法上是「行人」，刑法上卻是「交通工具」。...
電動代步車在法律上仍是灰色模糊地帶，行政法上是「行人」，刑法上卻是「交通工具」。記者張芮瑜／攝影
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宜蘭63歲陳姓婦人不良於行，出入都靠四輪醫療電動車代步，去年10月底在道路蛇行，後方36歲林姓機車騎士撞上倒地，遭後方車輛輾過後傷重不治，陳婦日前遭依過失致死罪起訴。警方指出，電動代步車釀禍造成他人死傷在實務上很罕見，法律仍是灰色模糊地帶。

警方偵訊時，陳婦稱因疲勞才蛇行，宜蘭地檢署3月5日依過失致死罪起訴。警方坦言，電動代步車速度不快，多半行駛於住家附近道路，駕駛多是年邁殘疾人士，多半是「遭撞」，這次肇事導致機車騎士死亡，案例少之又少。

電動代步車 肇事酒駕仍會罰

高齡化社會，電動代步車盛行，甚至常見外籍幫傭「雙貼」載著老人家趴趴走，但在法律規範仍是灰色模糊地帶。警方表示，在行政法上，依據98年函釋，電動車有別於一般車輛，係視為「行人活動的輔助器材」，上路應遵守一般行人管制規定。

至於喝酒騎乘電動代步車是否違法？警方說，刑法規定，駕駛「動力交通工具」而吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克者受罰，電動代步車屬於動力交通工具，適用刑法規範。

此外，美國日前發生全球首例的自動駕駛車撞死人意外，北市府表示，無人小巴預計路考測試3個月，不因意外改變路考時程。

北市府資訊局主秘陳慧敏說，自駕車意外和測試進度無關，應該和中央法規何時訂出比較有關，不僅涉及無人小巴上路時程，還有車禍肇責等管理問題；無人車在美國確實有發生過車禍，但從統計來講，「還是比人開的安全」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

北市府資訊局和廠商合作，把無人小巴的試駕地點移至北投士林科技園區，以專用封閉場域...
北市府資訊局和廠商合作，把無人小巴的試駕地點移至北投士林科技園區，以專用封閉場域的形式，模擬真實道路情境，為無人小巴進行「路考」，測試內容包括號誌辨識、行人時相秒數判讀、指定速限行駛、周遭環境應變等。聯合報系資利照／記者邱瓊玉攝影
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車禍無人小巴高齡化

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