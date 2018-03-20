網路亂留言喊「警察打人」 他被依誹謗罪嫌起訴

2018-03-20 12:01 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園市鄭姓男子去年2月間，不滿員警依妨害公務逮捕徐姓男子，竟匿名在臉書社團發文稱「民眾呆呆被警拳打趴在地」、「警車壓到無辜民眾還遭脫衣毆打一頓」等語，指稱桃園分局陳姓、王姓員警無故毒打民眾，檢方依誹謗罪嫌將鄭起訴。

檢方調查，當天早上8時許，陳姓、王姓員警正在處理酒醉鬧事糾紛，其中徐姓男子情緒失控，竟當眾朝2人用台語辱罵髒話，當場被依妨害公務罪嫌逮捕移送偵辦，法官考量徐和對方達成和解，依法判處拘役50天，緩刑2年。

但案發當天另名鄭姓男子也在現場，看到現場推擠糾紛竟心生不悅，回家後上網匿名在臉書社團發文稱「警車壓到無故民眾的腳沒道歉，還脫衣毆打一頓上銬扭送警局」，又回應網友說「他（員警）把受害人推到頭撞牆狠揍一頓」。

鄭男還稱「我親眼目睹，前面就遭兩警打腦撞牆」、「原來已經放行接著發生兩次毒打」等語；但檢方調查發現，當下員警執行勤務時並未將徐打趴在地，或朝他脫衣毆打，也沒有毒打徐的腦部等行為。

後來桃園分局在網路上看到該留言，認為鄭的言論已經足以毀損陳員、王員名譽，依法將他函送偵辦；鄭到案坦承有在臉書發文，後來有改稱說，自己看到推擠所以才用「打」這個字，否認妨害名譽。