越判越輕！趙建銘涉台開內線交易更四審改判3年

2018-03-20 10:26 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



前總統陳水扁女婿趙建銘。 本報資料照 分享 facebook

前總統陳水扁女婿趙建銘、親家趙玉柱與前台開公司董事長蘇德建、前寬頻房訊總經理游世一涉及台開內線交易案，高等法院更四審上午宣判，趙建銘改判為3年徒刑；趙玉柱則為2年6月徒刑，併科5千萬元罰金，犯罪所得475萬元沒收。而台開董事長蘇德建改判為2年徒刑，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，向公庫支付500萬元；寬頻房訊總經理游世判2年，併科6千萬罰金，犯罪所得475萬元沒收。

台開案源於「三井宴」，2005年7月14日，趙建銘受邀到三井日本料理與台開董事長蘇德建、寬頻房訊總經理游世一等人吃飯，蘇德建透露「將推動聯貸案，把信託部切割給日盛銀行，處理一些不良債權」。游雖質疑台開經營不好，但因信任蘇所述，聚會的蔡清文、游世一和趙建銘等人仍共同決定購買。趙把消息告訴父親趙玉柱，和游世一聯手低買高賣，在台開股價上漲時脫手、賺取暴利。

台開內線交易是陳水扁家人在陳執政時期第一件遭法辦的案子，趙建銘曾被羈押47天，後來以1700萬元交保，他一審被判刑6年。一審認定犯罪所得未達1億元，但二審及更一、更二審都認定內線交易所有被告獲利合計超過1億元，判趙7年徒刑。不過最高法院認為高院計算內線交易犯罪所得方式不當、被告犯罪所得應分開或一併計算的理由不備，三度撤銷發回更審。更三審考量趙建銘主動繳回犯罪所得417萬多元，加上炒股獲利未超過1億元，改判4年，併科罰金2500萬，與趙玉柱共同犯罪所得417萬元沒收。

更三審時蘇遭處3年4月徒刑；游世一也被判刑4年，併科罰金6000萬，犯罪所得417萬元沒收；趙玉柱判3年8月徒刑，併科2500百萬罰金

證交法2004年修正時，增訂「犯罪所得金額達新台幣1億元以上者，處7年以上有期徒刑，得併科新台幣2500萬元以上5億元以下罰金（加重內線交易罪）」規定，對於交易犯罪所得數額似採「差(淨)額說」，亦即犯罪所得計算，應扣除買入股價、交易稅與手續費等成本，若股票價格漲跌變化是基於其他經濟上或非經濟上因素所導致，不稱是內線交易犯罪所得。

最高法院認為以消息公開後10個營業日為計算基準，若賣出時點是在消息公開後10個營業日內，以實際交易價格計算，若賣出時點係在消息公開後10個營業日以後或尚未賣出，以公開後10個營業日收盤平均價計算，較能符合立法理由，但金管會的學者意見未進一步說明認定究有何專業上或實證上依據，是否適法可取有疑義，再次發回高院更審。

更四審時被告都做無罪答辯。趙建銘稱沒想到因為自己的身分而不小心參加了三井宴，但他沒有聽到甚麼內線消息，並說「即使我戴上假勞力士，別人也覺得是真的」，會建議父親買股票，是因為相信蔡董(國票證董事蔡清文)的能力，如果當時他有錢，就自己買了，不會請爸爸買。趙並以「有很多阿公阿嬤都等著我醫治」為由求情。

趙玉柱則說，自己沒參加三井宴，只是跟著蔡清文投資，他也不知道蔡在買股不久後就賣出，如果要內線交易，「早就跑了」，否認是共犯。趙擔任台灣省體育會桌球協會會長期間，侵占450萬元捐款玩股票，最高法院依公益侵占罪判趙玉柱1年2月徒刑，趙前年5月20日服刑期滿出獄。他在更四審辯論終結時稱「自己一生從事教育工作，都是被別人表揚，沒想到當了總統親家會變成這樣！」。