又見藝人酒駕後道歉...認錯有用的話 要警察幹嘛？

藝人邵昕酒駕被抓，鞠躬道歉說「會好好檢討」。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

藝人邵昕昨天酒駕被抓，他鞠躬道歉，說「會好好檢討」。翻開藝人酒駕史，每個犯後都會道歉認錯，但有些錯「後悔莫及」，印象最深刻的莫過於曾獲金曲獎最佳新人獎的林曉培，酒後無照撞死女護士林淑娟，重創演藝事業，判刑並賠家屬800萬元，還罹患憂鬱症、自殘，甚至背債至前年6月，星運自此沒落。

撞死女護士 林曉培下跪

無照酒駕肇事的林曉培赴死者靈前致祭，並向林父下跪致歉。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

2007年6月6日清晨，林曉培與友人在夜店飲酒狂歡後，大雨中無照行經北市南京東路五段與東興路口，撞上正要騎車前往宏恩醫院上班的女護士林淑娟。警消獲報趕赴現場，林曉培酒測值高達1.1，女護士則失去生命跡象。

林曉培遭警方移送北檢偵辦，檢察官複訊後依公共危險、過失致死罪諭令10萬元交保。林曉培步出法警室，面對現場大批媒體，她顫抖、啜泣地表示「非常對不起死者及家屬，希望有機會去上香」。趕往醫院向死者家屬下跪謝罪，遭家屬痛斥：「妳喝酒開什麼車！害小孩沒了媽媽，妳根本就是凶手！」林曉培哽咽說：「對不起！我知道現在道歉也來不及了，對不起！」

洪其德兩度酒駕 消失螢光幕

藝人洪其德（左）與友人現身說法，談酒駕肇禍的慘痛經驗。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

外景主持人洪其德2001年酒駕遭吊照兩年，2008年2月11日，在屏東墾丁高速追撞騎機車的老婦人盧阿昭，將她撞飛20公尺，左後腦破裂當場喪命。肇事後，洪醉倒馬路不醒人事，酒測值高達1.28，檢方訊後依公共危險罪諭令10萬元交保。

洪其德交保後去靈堂上香，跪地磕頭說：「真的很對不起！」乞求家屬原諒。死者兒子氣得要揍他，拿起拖鞋丟擲大罵：「還我媽來！垃圾！」死者女婿痛批：「你們藝人吸毒、喝酒誤事，再不停向社會道歉，到底要道歉到什麼時候？」

洪其德與家屬以330萬元和解，自毀前程、重創形象後消失於螢光幕前。9年後被媒體發現在飛鏢店及燒烤店工作，自爆車禍後罹患憂鬱症，每晚作噩夢，甚至無法走出陰影「想自殺贖罪」。經過近年才慢慢走出低潮，與女友過著簡單生活。

陳喬恩外出吃宵夜 卻進了派出所

陳喬恩因酒駕引來不少爭議。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

以「命中注定我愛你」入圍金鐘獎戲劇節目女主角的陳喬恩，去年在大陸的收入達8.3億元，她今年1月4日凌晨，在家泡澡、飲酒後，想買永和豆漿當宵夜，獨自開著白色mini copper座車出門。行經台北市忠孝東路四段、復興南路口時，違規紅燈右轉，遭騎車警員攔下，聞到她身上散發濃厚酒氣，酒測值高達0.67毫克，隨即帶回新生南路派出所製作筆錄。

陳喬恩移送北檢複訊，獲10萬元交保，交保後在微博發文：「對不起，讓大家擔心了。我對於此次錯誤行為極有可能導致的安全隱患誠摯道歉。我一定吸取這次事件的教訓，日後絕對不會再違反交通規則。這是對自己的不負責，更是對他人的不負責，對於我做的不好示範，感到非常抱歉！也讓大家擔心了，對不起！」檢方偵辦後，給予緩起訴處分，期限2年，要求她須提供60小時的義務勞務。

開車接手機翻車 黃志瑋以為酒退了

名模黃志瑋2014年酒駕翻車，心虛棄車逃逸。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

名模黃志瑋2014年8月14日，駕駛限量賓士車smart上路，卻於台北市萬芳社區翻車，他心虛棄車逃逸，到案時酒測值達0.47，他不斷道歉，坦承有開車，因手機忽然來電，分心接電話時不慎衝撞路邊停車才會翻車，鼻子因此擦傷。

事後他說明，自己案發前一晚有在家喝酒，以為過了一夜酒應該退了，才會開車外出，卻仍酒測超標。北檢依公共危險罪予以起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。台北地院考量他曾酒駕獲緩起訴、重蹈覆轍，依公共危險罪判處4月有期徒刑，可易科罰金12萬元。

邵昕涉炒股 如今又酒駕

曾捲入碩天炒股案獲緩刑的邵昕，昨凌晨12點多，開車行經水源快速道路往新北市永和方向，遭大安分局新生南路派出所員警酒測攔檢，酒測值達0.28毫克，遭警方依公共危險罪移送北檢複訊，以5萬元交保。邵昕因涉炒股案，二審遭判刑1年8月、緩刑4年，目前上訴最高法院審理中；依《刑法》第75條規定，在緩刑期間內另案被判刑超過6個月，即會撤銷緩刑。

若以台北市「熱點」來說，大安區因為地處市區交通方便，轄內又有台大、台師大、師大附中等名校，因此居住許多政要名人，再加上俗稱「東區」的忠孝東路、仁愛路、安和路一帶，不少酒吧、夜店林立，許多藝人續攤時都會在這飲酒，有時貪圖方便就會酒後駕車，不少藝人都栽在大安分局警方手上。

藝人酒駕 全栽他手上

曾經取締藝人吳宗憲、吳辰君等人酒駕，素有「藝人殺手」之稱的警員劉英傑，十年來抓過五百名以上酒駕民眾。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

在攔查藝人酒駕最有名的人物，就是號稱「藝人殺手」的劉英傑，他在大安警分局警備隊擔服取締酒駕勤務時，親手攔查到包括天王吳宗憲、藝人吳辰君、小馬、周姿君等人。

2004年，吳宗憲先和友人在信義區夜店聚會，隨後到忠孝東路的錢櫃續攤，清晨5時許吳宗憲和三名辣妹開車離開，被劉英傑攔查，吳拒絕下車，在車內和友人有說有笑，還比不雅手勢嘲弄在場的警察與媒體。

吳宗憲曾載辣妹無照酒駕。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

吳宗憲拖延約一小時後，才同意到派出所酒測，酒測值為0.41，根據當時法令，雖未達公共危險罪標準，但仍被罰34500元，駕照吊銷一年。

顧寶明酒駕 撞毀車輛與店面

吳宗憲酒駕被逮後隔月，顧寶明也發生酒駕，清晨5時許在新北市北宜路酒後駕車，先撞了水果攤後，又繼續前行撞到一輛停放路邊的自小客車，再連續擦撞4輛路旁自小客車，最後整輛車衝入雜貨店內，造成雜貨店面全毀。警方發現顧的酒測值高達1.24，依公共危險罪嫌函送法辦。

顧寶明（中）酒駕撞車，頭及身上有多處傷痕。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

2004年 堪稱藝人酒駕年

2004年堪稱是藝人的酒駕年，除吳宗憲、顧寶明外，李亞明1月尾牙聚餐後酒駕回家，在台北市八德路與計程車擦撞，酒測值達1.03，以公共危險罪移送法辦。4月宋少卿早上7時許，在台北市南港區衝撞路旁兩輛轎車後，車輛漏油冒出濃煙，人卻仍躺在車內呼呼大睡，他二度因為酒駕肇事被移送法辦，酒測值高達0.81。

此外，連靜雯、周姿君也都酒駕被逮，周姿君說自己喝了幾瓶啤酒後，以為自己沒醉，僥倖開車後，就遭劉英傑攔下，至今仍對劉英傑的執法態度印象深刻，直呼他比學校教官還嚴格，全身充滿殺氣！