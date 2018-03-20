親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

習近平：祖國每一寸領土絶對不可能從中國分割出去

外交官大忌！犯了天條 24小時就滾蛋

又見藝人酒駕後道歉...認錯有用的話 要警察幹嘛？

2018-03-20 12:00聯合報 記者賴佩璇廖炳棋／報導

藝人邵昕酒駕被抓，鞠躬道歉說「會好好檢討」。 圖／聯合報系資料照片
藝人邵昕酒駕被抓，鞠躬道歉說「會好好檢討」。 圖／聯合報系資料照片
分享

藝人邵昕昨天酒駕被抓，他鞠躬道歉，說「會好好檢討」。翻開藝人酒駕史，每個犯後都會道歉認錯，但有些錯「後悔莫及」，印象最深刻的莫過於曾獲金曲獎最佳新人獎的林曉培，酒後無照撞死女護士林淑娟，重創演藝事業，判刑並賠家屬800萬元，還罹患憂鬱症、自殘，甚至背債至前年6月，星運自此沒落。

撞死女護士 林曉培下跪

無照酒駕肇事的林曉培赴死者靈前致祭，並向林父下跪致歉。 圖／聯合報系資料照片
無照酒駕肇事的林曉培赴死者靈前致祭，並向林父下跪致歉。 圖／聯合報系資料照片
分享

2007年6月6日清晨，林曉培與友人在夜店飲酒狂歡後，大雨中無照行經北市南京東路五段與東興路口，撞上正要騎車前往宏恩醫院上班的女護士林淑娟。警消獲報趕赴現場，林曉培酒測值高達1.1，女護士則失去生命跡象。

林曉培遭警方移送北檢偵辦，檢察官複訊後依公共危險、過失致死罪諭令10萬元交保。林曉培步出法警室，面對現場大批媒體，她顫抖、啜泣地表示「非常對不起死者及家屬，希望有機會去上香」。趕往醫院向死者家屬下跪謝罪，遭家屬痛斥：「妳喝酒開什麼車！害小孩沒了媽媽，妳根本就是凶手！」林曉培哽咽說：「對不起！我知道現在道歉也來不及了，對不起！」

洪其德兩度酒駕 消失螢光幕

藝人洪其德（左）與友人現身說法，談酒駕肇禍的慘痛經驗。 圖／聯合報系資料照片
藝人洪其德（左）與友人現身說法，談酒駕肇禍的慘痛經驗。 圖／聯合報系資料照片
分享

外景主持人洪其德2001年酒駕遭吊照兩年，2008年2月11日，在屏東墾丁高速追撞騎機車的老婦人盧阿昭，將她撞飛20公尺，左後腦破裂當場喪命。肇事後，洪醉倒馬路不醒人事，酒測值高達1.28，檢方訊後依公共危險罪諭令10萬元交保。

洪其德交保後去靈堂上香，跪地磕頭說：「真的很對不起！」乞求家屬原諒。死者兒子氣得要揍他，拿起拖鞋丟擲大罵：「還我媽來！垃圾！」死者女婿痛批：「你們藝人吸毒、喝酒誤事，再不停向社會道歉，到底要道歉到什麼時候？」

洪其德與家屬以330萬元和解，自毀前程、重創形象後消失於螢光幕前。9年後被媒體發現在飛鏢店及燒烤店工作，自爆車禍後罹患憂鬱症，每晚作噩夢，甚至無法走出陰影「想自殺贖罪」。經過近年才慢慢走出低潮，與女友過著簡單生活。

陳喬恩外出吃宵夜 卻進了派出所

陳喬恩因酒駕引來不少爭議。 圖／聯合報系資料照片
陳喬恩因酒駕引來不少爭議。 圖／聯合報系資料照片
分享

以「命中注定我愛你」入圍金鐘獎戲劇節目女主角的陳喬恩，去年在大陸的收入達8.3億元，她今年1月4日凌晨，在家泡澡、飲酒後，想買永和豆漿當宵夜，獨自開著白色mini copper座車出門。行經台北市忠孝東路四段、復興南路口時，違規紅燈右轉，遭騎車警員攔下，聞到她身上散發濃厚酒氣，酒測值高達0.67毫克，隨即帶回新生南路派出所製作筆錄。

陳喬恩移送北檢複訊，獲10萬元交保，交保後在微博發文：「對不起，讓大家擔心了。我對於此次錯誤行為極有可能導致的安全隱患誠摯道歉。我一定吸取這次事件的教訓，日後絕對不會再違反交通規則。這是對自己的不負責，更是對他人的不負責，對於我做的不好示範，感到非常抱歉！也讓大家擔心了，對不起！」檢方偵辦後，給予緩起訴處分，期限2年，要求她須提供60小時的義務勞務。

開車接手機翻車 黃志瑋以為酒退了

名模黃志瑋2014年酒駕翻車，心虛棄車逃逸。 圖／聯合報系資料照片
名模黃志瑋2014年酒駕翻車，心虛棄車逃逸。 圖／聯合報系資料照片
分享

名模黃志瑋2014年8月14日，駕駛限量賓士車smart上路，卻於台北市萬芳社區翻車，他心虛棄車逃逸，到案時酒測值達0.47，他不斷道歉，坦承有開車，因手機忽然來電，分心接電話時不慎衝撞路邊停車才會翻車，鼻子因此擦傷。

事後他說明，自己案發前一晚有在家喝酒，以為過了一夜酒應該退了，才會開車外出，卻仍酒測超標。北檢依公共危險罪予以起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。台北地院考量他曾酒駕獲緩起訴、重蹈覆轍，依公共危險罪判處4月有期徒刑，可易科罰金12萬元。

邵昕涉炒股 如今又酒駕

曾捲入碩天炒股案獲緩刑的邵昕，昨凌晨12點多，開車行經水源快速道路往新北市永和方向，遭大安分局新生南路派出所員警酒測攔檢，酒測值達0.28毫克，遭警方依公共危險罪移送北檢複訊，以5萬元交保。邵昕因涉炒股案，二審遭判刑1年8月、緩刑4年，目前上訴最高法院審理中；依《刑法》第75條規定，在緩刑期間內另案被判刑超過6個月，即會撤銷緩刑。

若以台北市「熱點」來說，大安區因為地處市區交通方便，轄內又有台大、台師大、師大附中等名校，因此居住許多政要名人，再加上俗稱「東區」的忠孝東路、仁愛路、安和路一帶，不少酒吧、夜店林立，許多藝人續攤時都會在這飲酒，有時貪圖方便就會酒後駕車，不少藝人都栽在大安分局警方手上。

藝人酒駕 全栽他手上

曾經取締藝人吳宗憲、吳辰君等人酒駕，素有「藝人殺手」之稱的警員劉英傑，十年來抓過...
曾經取締藝人吳宗憲、吳辰君等人酒駕，素有「藝人殺手」之稱的警員劉英傑，十年來抓過五百名以上酒駕民眾。 圖／聯合報系資料照片
分享

在攔查藝人酒駕最有名的人物，就是號稱「藝人殺手」的劉英傑，他在大安警分局警備隊擔服取締酒駕勤務時，親手攔查到包括天王吳宗憲、藝人吳辰君、小馬、周姿君等人。

2004年，吳宗憲先和友人在信義區夜店聚會，隨後到忠孝東路的錢櫃續攤，清晨5時許吳宗憲和三名辣妹開車離開，被劉英傑攔查，吳拒絕下車，在車內和友人有說有笑，還比不雅手勢嘲弄在場的警察與媒體。

吳宗憲曾載辣妹無照酒駕。 圖／聯合報系資料照片
吳宗憲曾載辣妹無照酒駕。 圖／聯合報系資料照片
分享

吳宗憲拖延約一小時後，才同意到派出所酒測，酒測值為0.41，根據當時法令，雖未達公共危險罪標準，但仍被罰34500元，駕照吊銷一年。

顧寶明酒駕 撞毀車輛與店面

吳宗憲酒駕被逮後隔月，顧寶明也發生酒駕，清晨5時許在新北市北宜路酒後駕車，先撞了水果攤後，又繼續前行撞到一輛停放路邊的自小客車，再連續擦撞4輛路旁自小客車，最後整輛車衝入雜貨店內，造成雜貨店面全毀。警方發現顧的酒測值高達1.24，依公共危險罪嫌函送法辦。

顧寶明（中）酒駕撞車，頭及身上有多處傷痕。 圖／聯合報系資料照片
顧寶明（中）酒駕撞車，頭及身上有多處傷痕。 圖／聯合報系資料照片
分享

2004年 堪稱藝人酒駕年

2004年堪稱是藝人的酒駕年，除吳宗憲、顧寶明外，李亞明1月尾牙聚餐後酒駕回家，在台北市八德路與計程車擦撞，酒測值達1.03，以公共危險罪移送法辦。4月宋少卿早上7時許，在台北市南港區衝撞路旁兩輛轎車後，車輛漏油冒出濃煙，人卻仍躺在車內呼呼大睡，他二度因為酒駕肇事被移送法辦，酒測值高達0.81。

此外，連靜雯、周姿君也都酒駕被逮，周姿君說自己喝了幾瓶啤酒後，以為自己沒醉，僥倖開車後，就遭劉英傑攔下，至今仍對劉英傑的執法態度印象深刻，直呼他比學校教官還嚴格，全身充滿殺氣！

相關新聞

越判越輕！趙建銘涉台開內線交易更四審改判3年

2018-03-20 10:26

趙建銘「以權謀私」 適用速審法減刑成3年

2018-03-20 11:03

趙玉柱律師：對判決遺憾，應給緩刑

2018-03-20 11:58

趙建銘涉台開案改判3年 醫院代為回應了

2018-03-20 11:01

慣竊7天偷5輛機車 法官：押起來！

2018-03-20 09:48

驗孕卡呈現陰性卻診斷懷孕9周 女子告藥師害她墮胎

2018-03-19 18:28

受虐婦牛奶摻農藥殺前夫 兒護母：好人不應該這樣

2018-03-19 16:53

7旬嬤騎車硬左切害3歲童沒了媽 還得賠家屬近千萬

2018-03-19 15:58

電郵謊報「總統專機有炸彈」 罹思覺失調症判緩刑

2018-03-19 15:29

罵圖書館長妓女 判拘役30日

2018-03-19 15:19

評／法官涉嫌性騷改輕判 病灶何在？

2018-03-19 14:49

獨留男嬰在澡盆溺水 保姆有過失判罰6萬

2018-03-19 14:01

男子恨越南前妻砍她又開車撞 更一審判10年6月

2018-03-19 12:48

性騷還是追求？陳鴻斌懲戒判決書 揭法官泡妞花招

2018-03-19 11:48

房客怨馬桶堵塞糞水淹進屋 房東進入修繕竟挨告

2018-03-19 11:43

自投羅網！不滿警告誡 醉漢酒駕到警所前叫囂

2018-02-03 16:52

罰中油100萬 鄭文燦要具體遷廠計畫

2018-01-29 13:49

煉油廠剛完成大修 中油出包致歉

2018-01-29 13:44
看更多

熱門文章

爸爸出馬幫忙「側拍」婚紗照 他看到照片笑到飆淚

2018-03-19 15:35

被催租金惱羞成怒！台南房客殺房東棄屍關廟山區

2018-03-19 14:52

丟臉到國外！3台女胸罩藏碗狀金條走私 遭日警逮捕

2018-03-19 20:32

越判越輕！趙建銘涉台開內線交易更四審改判3年

2018-03-20 10:26

兩天未上班同事上門關心 南科光電員工疑病逝家中

2018-03-19 15:12

花蓮壽豐5車連環撞 7人送醫1命危

2018-03-19 17:58

租到「狗靈」凶宅去求助 神明勸：快搬、處理不了

2018-03-19 15:09

「又來借錢」探新婚妻 被妻舅等人圍毆而死

2018-03-20 00:07

父親酒後潑汽油縱火 3歲兒命喪火窟

2018-03-19 22:24

轎車音響太大聲誤以為挑釁 駕駛遭酒醉男割頸

2018-03-19 17:47

老闆性侵女會計未遂 看監視器稱「我怎麼會這樣」

2018-03-19 20:12

靠3張合照 美籍女子跨海來台尋50年前恩人

2018-03-19 20:05

建材女董座疑開車講手機 撞死騎代步車老人

2018-03-20 09:49

家族紛爭奪命再一樁！以為要借錢 ￼大舅失手打死妹夫

2018-03-19 14:52

有鄉民真好！赴日旅遊掉護照 網民動員「幫她回台灣」

2018-03-19 12:40

開房性交才借錢？遭女控性侵 警逆轉無罪

2018-03-19 14:01

女兒來台後失聯 慈父跨海求助親戚周丹薇報警尋獲

2018-03-19 16:09

買5個比買3個貴！ 賣場打折陷阱多人都曾中招

2018-03-19 15:02

3年保母情 美籍女50年難忘

2018-03-20 00:09

酒駕5萬交保 藝人邵昕鞠躬3次道歉：會好好檢討

2018-03-19 13:19

「妳女兒在我手上」婦人急匯49萬 瑞芳警成功攔阻

2018-03-19 16:17

金大社工系新生今晨7樓墜樓 送醫不治

2018-03-20 11:33

14歲就下海賣淫 背後竟是19歲的她指使

2018-03-19 16:06

趙建銘涉台開案改判3年 醫院代為回應了

2018-03-20 11:01

12歲女畫下5歲起遭父性侵圖像 狼父遭訴

2018-03-19 21:13

7旬嬤騎車硬左切害3歲童沒了媽 還得賠家屬近千萬

2018-03-19 15:58

澎湖佛寺改建驚見納粹符號 網友催快改

2018-03-20 11:26

驗孕卡呈現陰性卻診斷懷孕9周 女子告藥師害她墮胎

2018-03-19 18:28

捐育幼院發霉麵包被勸導 老闆反嗆：沒錢還挑吃的

2018-03-20 10:06

雲林女大生車禍斷臂 孝順女兼兩份工

2018-03-19 18:26

只因不滿房東碎念？台南房客刺死房東遭聲押

2018-03-19 17:38

催討3700房租 被21歲房客刺死

2018-03-19 23:49

影／基隆西定高架深夜2車追撞 4人受困救出送醫

2018-03-20 02:21

虧大！這秘書每次只賺100元 7天後還被抓

2018-03-20 09:45

娃娃機店老闆悶了！民眾用這招連夾10次都成功

2018-03-19 17:43

因欠租3000多元殺死房東 南檢訊後聲押

2018-03-19 16:36

趙建銘「以權謀私」 適用速審法減刑成3年

2018-03-20 11:03

羅東卡拉OK酒後鬥毆 一人遭槍擊腿中彈受傷

2018-03-19 15:29

被按摩女脫掉內褲 警光著下半身無法追

2018-03-20 10:56

張望旗山大排整治施工 69歲翁倚靠欄杆墜落身亡

2018-03-19 20:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top