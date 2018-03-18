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新莊水泥封屍案 死者遇害前30分鐘傳受傷照給友人

「少1分捏10下蛋蛋」狼師猥褻男學生被延押2月

2018-03-18 13:58聯合報 記者曾健祐╱即時報導

桃園市某國中陳姓英文男老師涉嫌猥褻多名男學生，以「考試少1分捏10下蛋蛋」方式觸摸下體，還約同學回家一起洗澡、親吻，去年市議員王浩宇接獲投訴全案曝光，陳師也被解聘遭逮捕羈押，法院認為他有再犯之虞裁定延押2個月。

王浩宇去年12月接獲投訴，陳姓男師（34歲）透過考試分數要求，涉嫌性騷多位男學生，有被害同學指出，只要考試低於90分陳就會以未達標準為由，對他們彈下體、捏蛋蛋，甚至還邀學生回家裡洗澡、親吻，讓他們覺得很噁心。

後來學生畢業後才鼓起勇氣向師長反應，校方獲報後則依法究辦並啟動相關調查程序，王浩宇表示，除協助受害男同學報案，也要求校方徹查是否有其他被害人，讓狼師退出校園。

案情曝光後檢方介入偵辦，當時依妨害性自主罪嫌將陳聲請羈押獲准，由於3月初羈押期屆滿，桃園地院裁定延押2個月，陳不服提抗告經高院撤銷發回桃院更裁，陳也因羈押期滿先行獲得釋放。

桃院再開羈押庭訊問時，陳依然否認犯行，而且前後辯詞不一，認定有翻異、卸責情形，並考量陳除了在學校兼任教師，還有擔任排球教練，另有在外開設家教班任教，因此還有和其他學生接觸的機會。

陳和辯護人宣稱，案情曝光遭後，自己已無心教職，希望回老家繼承父業，3月初獲釋放也確實回老家，還提出臉書動態、車票及就醫門診紀錄，證明沒有繼續朝學生猥褻再犯之虞。

桃院審酌全案事證、被害人供稱及陳的辯詞，認為他仍然有再犯之虞，維持裁定延長羈押2個月，日後陳若被起訴、判刑確定，將依他釋放在外期間，計算實際羈押所應折抵刑期日數。

陳姓男教師涉嫌性騷多名男同學，全案曝光後被逮捕裁定羈押。圖／翻攝自我是中壢人
陳姓男教師涉嫌性騷多名男同學，全案曝光後被逮捕裁定羈押。圖／翻攝自我是中壢人
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王浩宇猥褻
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