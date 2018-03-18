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只見釣竿未見人 蘇澳警消通報協尋

2018-03-18 12:38聯合報 記者張芮瑜╱即時報導

宜蘭縣宜蘭縣東澳一帶神秘海灘有不少海蝕洞，經常有釣客前往海釣，但今天宜蘭縣警局蘇澳分局上午10時巡邏發現沙灘上有一輛休旅車、釣竿和個人用品擺一旁，還有兩隻狗，卻遍尋不著釣客身影，擔心釣客落海，目前已通報消防單位協尋中。

目前警方雖已透過車籍資料查出車主身分，但仍未與該釣客取得聯繫，預計今下午向空勤總隊申請直升機，擴大搜索範圍。

警方發現釣具未見釣客，恐有落海之虞，決定通報消防協尋。記者張芮瑜／翻攝
警方發現釣具未見釣客，恐有落海之虞，決定通報消防協尋。記者張芮瑜／翻攝
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警方發現釣具未見釣客，恐有落海之虞，決定通報消防協尋。記者張芮瑜／翻攝
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