律師：免除扶養惡父義務 子女仍將被追40多萬安置費

2018-03-18 02:03 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



75歲羅姓老翁把二女兒賣去當雛妓，還曾對小女兒性侵，老年失能被安置到養老院，累積40多萬的費用向女兒們索討被法院駁回。律師林智群猜測老人提告為的是通過低收入戶審核、別有用心，今天又說，子女免除扶養義務後並非從此海闊天空。

林智群在臉書發文說，這筆安費用以「老人」身分出面請求，法院固然駁回，政府還是可以依《老人福利法》第41條第3項，就代墊的安置費用向家屬要錢，且這個請求是以公法上債權的形式出現。

他說，政府發函子女要求30天內清償40多萬元，如果你不理睬、想等政府來告，但不好意思，等不到那天。依照這個法律，政府這個通知就是行政處分，如果沒訴願或提行政訴訟，處分就確定，政府可以對子女的財產聲請強制執行。另外，在這種訴訟裡，是沒機會針對「安置費用」每個項目的合理性提出質疑，政府代墊多少，就是多少。

林智群指出，子女可循訴願、行政訴訟，可是相關行政法院判決大部分是駁回子女的請求。他說，雖然民事法院在107年3月1日判決子女免除扶養義務確定，但是安置費用是發生在子女免除扶養義務之前，對於前面已經發生的安置費用，子女還是要負最終負擔義務的。