親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

花蓮善款遭抹黑 羅智強痛斥「賑災分藍綠、果然人渣」

影／汽車逆向撞機車3人受傷肇逃 到案稱「當時打瞌睡」

2018-03-17 16:58聯合報 記者劉星君╱即時報導

高市鳳山區平等路、自由路口今上午7點半發生肇逃車禍，楊姓汽車駕駛行經路口，車輛漸漸偏向對向車道，撞上兩機車，造成一對夫妻、一名女子共3人受傷，楊隨即棄車逃逸，通知朋友來載他，警方下午通知楊到案，楊稱當時打瞌睡，發生車禍後，看到地上滿地都是血，覺得很害怕，才趕緊逃離現場，警詢後將楊涉嫌公共危險罪函送檢方偵辦。

警方調查，楊姓男子（42歲，毒品等前科）行經路口時，車輛突然逆向，造成對向車道兩輛機車擦撞，一對夫妻雙載，尤姓女子（35歲）左小腿變形，在加護病房觀察中，丈夫簡姓男子（40歲），左大腿疼痛，骨折開刀，另一名機車駕駛蕭姓女子（51歲）肢體擦傷。

警方為追查肇事逃逸的楊姓男子費了一番功夫，由於楊男駕駛的汽車，車主是黃姓男子（40歲），警方先通知黃到案後，黃才說，去年10月朋友蔡姓男子（40歲）介紹楊姓男子認識，楊花4萬多元買車後，將車登記在黃的名下。

警方才追查到疑似涉案楊姓男子，楊到案後坦承，因為當時太害怕了，下車後，徒步走到路口，打電話給一名朋友，請他來接他，之後載到附近工地，楊中午時接到警方電話通知，下午3點半到派出所說明，接受酒測，酒測值為零，對於楊的說詞，警方持續調查，釐清事故發生原因。

汽車逆向撞上對向兩輛機車，造成3人受傷。記者劉星君／翻攝
汽車逆向撞上對向兩輛機車，造成3人受傷。記者劉星君／翻攝
分享
汽車逆向撞上對向兩輛機車，造成3人受傷。記者劉星君／翻攝
汽車逆向撞上對向兩輛機車，造成3人受傷。記者劉星君／翻攝
分享
汽車逆向撞上對向兩輛機車，造成3人受傷，汽車駕駛楊姓男子肇逃，警方下午通知楊到案...
汽車逆向撞上對向兩輛機車，造成3人受傷，汽車駕駛楊姓男子肇逃，警方下午通知楊到案說明。記者劉星君／攝影
分享
汽車逆向撞上對向兩輛機車，造成3人受傷。記者劉星君／翻攝
汽車逆向撞上對向兩輛機車，造成3人受傷。記者劉星君／翻攝
分享
汽車逆向撞上對向兩輛機車，造成3人受傷。記者劉星君／翻攝
汽車逆向撞上對向兩輛機車，造成3人受傷。記者劉星君／翻攝
分享
汽車逆向撞上對向兩輛機車，造成3人受傷，汽車駕駛肇逃，警方下午通知汽車駕駛楊到案...
汽車逆向撞上對向兩輛機車，造成3人受傷，汽車駕駛肇逃，警方下午通知汽車駕駛楊到案說明。記者劉星君／攝影
分享

車禍夫妻毒品
我的老天額 可以雙人出國去東京 因為______________同行免費送！

相關新聞

港女箱屍命案 檢方拍遺體Ｘ光片保全證據

2018-03-17 16:38

不滿停車費30元罵收費員 法院判罰金6萬5

2018-03-17 15:29

富少酒駕開名車撞死孝子 家屬嘆判1年8月太輕

2018-03-17 14:12

說好男主內…妻養家20年 訴離遭駁回

2018-03-17 00:34

盜賣iPhone測試機 鴻海內鬼吃牢飯

2018-03-17 00:34

色科長性騷擾判拘役20日 又涉圖利再判3年2月　

2018-03-16 22:18

「男主內女主外」鬧離婚 法官：都有貢獻、不准

2018-03-16 22:05

惡父討撫養費敗訴大快人心？律師：下流老人的算盤

2018-03-16 20:32

補教名師對女學生性侵未遂 判3年2月、民事賠償65萬元

2018-03-16 19:13

鶯歌女童遭虐死 凶手冷冷一句「想給她上個香」

2018-03-16 18:24

森林劊子手 山老鼠電鋸切檜木樹瘤

2018-03-16 17:43

影／醉漢載著孕妻趕產檢被攔檢 自行酒測辯「未超標」

2018-03-16 17:43

小三勾搭工程師人夫 侵害配偶權判賠20萬

2018-03-16 17:30

王令麟解除限境案 再裁1遍仍准繳1億去越南9天

2018-03-16 17:10

婚宴蟑螂挨告詐欺 神隱不出庭將被通緝

2018-03-16 17:08

涉性騷女聲樂家繳罰金免入監 許博允：岳飛都會被幹掉

2018-03-16 16:39

雙北吃到飽定期票有假？北捷：臉書出現假冒版別上當

2018-03-16 13:08

仿冒日本火紅二、三類藥品 2嫌被羈押禁見

2018-03-16 13:04

住宅賭麻將抽頭不起訴 檢方：買食物難認定抽頭金

2018-03-16 12:26

酒駕撞救護車遭控害死人 台南地院裁押肇逃男子 　

2018-03-16 12:26

有洋蔥！受刑人「阿揚」考街頭藝人 為榮耀天上父親

2018-03-16 12:25

前國手陳敬鎧遭判詐領保險費 立法院抗議提再審

2018-03-16 12:16

黑心礦泉水賣10年 食藥署：最高罰300萬

2018-03-16 12:04

主播張雅琴、漫畫家魚夫因年金改革挨告一起上法院

2018-03-16 11:46

無良！回收酒店瓶裝水瓶 填充自來水又賣回酒店

2018-03-16 11:02

自投羅網！不滿警告誡 醉漢酒駕到警所前叫囂

2018-02-03 16:52

罰中油100萬 鄭文燦要具體遷廠計畫

2018-01-29 13:49

煉油廠剛完成大修 中油出包致歉

2018-01-29 13:44
看更多

熱門文章

嫂子殺小姑水泥封屍房內 疑失和痛下殺手

2018-03-17 09:50

喝到爛醉 友人義氣開山貓送他回家

2018-03-16 22:06

小姑遭嫂子殺害還用水泥覆蓋 警：有如製作木乃伊

2018-03-17 13:04

餐敘拚酒！變調研習營 女公務員遭前輩撿屍性侵

2018-03-16 20:36

印尼緝毒兇狠！台籍毒販拒捕遭擊斃 近年第6人

2018-03-16 22:04

怒！嫂學電影水泥封屍 見小姑遺體竟說「覺得噁心」

2018-03-17 14:58

影／男百公里高速衝落深澳漁港疑自殺死亡 遺書要器捐

2018-03-16 19:01

陳女遭同居男友割喉命危 男友報案揚言自殺

2018-03-17 15:28

森林劊子手 山老鼠電鋸切檜木樹瘤

2018-03-16 17:43

太太以水泥埋小姑屍 丈夫崩潰：為什麼殺我妹妹！

2018-03-17 14:10

女殺小姑水泥封屍 娘家：上周就傳Line說要殺人

2018-03-17 16:07

成大實驗室廢液處理不慎洩漏 緊急應變疏散師生 　

2018-03-16 19:15

惡父討撫養費敗訴大快人心？律師：下流老人的算盤

2018-03-16 20:32

回顧╱歷年水泥封屍案 4歲女童被殺令人髮指

2018-03-17 11:29

母教獨子「打罵馴妻」 3年毀兒子婚姻

2018-03-17 11:58

台東婦產科醫師張崇晉 鐵人三項摔車受重傷

2018-03-17 13:58

自來水混充礦泉水 10年60萬瓶黑心貨被喝下肚

2018-03-17 00:33

未婚師嫖妓初體驗被警抓 他怨「正妹變老妹」

2018-03-17 10:09

水泥封屍案 凶嫌同事：我們都很震驚難過

2018-03-17 12:58

警察打靶後擦槍走火 不慎誤傷自己人

2018-03-16 20:39

影／深澳漁港一車高速衝入海 男子救出已無生命跡象

2018-03-16 17:39

7歲童受困電梯40分 冷靜配合救災人員超勇敢

2018-03-17 10:59

影／驚險！民眾不畏火燒車 合力勇救車禍騎士

2018-03-17 11:27

台警跟飛機比快 外籍賊團想偷了就跑...沒那容易

2018-03-17 11:00

嘉義縣某私立科大男學生農場打工 意外溺斃

2018-03-16 17:51

研習營撿屍 色官員性侵女同事判刑

2018-03-17 00:34

北市民生社區現裸拍族 兩人送辦

2018-03-17 11:17

盜賣iPhone測試機 鴻海內鬼吃牢飯

2018-03-17 00:34

司法院傳被網軍攻擊 疑多處法院感染病毒

2018-03-17 14:05

婚宴蟑螂挨告詐欺 神隱不出庭將被通緝

2018-03-16 17:08

新莊再傳命案 夫割妻頸後自刎1傷1無生命跡象

2018-03-17 12:07

2歲童多處瘀青求真相 幼兒園監視器剛好壞掉引人起疑

2018-03-16 18:35

雞舍深夜火警 雞群無法逃生燒成烤雞

2018-03-17 08:32

狠嫂殺小姑 水泥封屍像墳墓 現場曝光

2018-03-17 13:27

色科長性騷擾判拘役20日 又涉圖利再判3年2月　

2018-03-16 22:18

「男主內女主外」鬧離婚 法官：都有貢獻、不准

2018-03-16 22:05

護理師念錯小孩名 家長竟罵「不會回家讀書嗎！」

2018-03-17 16:23

大膽小三嗆元配 婚前婚後都與妳老公交往

2018-03-17 10:05

小三勾搭工程師人夫 侵害配偶權判賠20萬

2018-03-16 17:30

打球突然倒地沒心跳 資深救護教官救他一命

2018-03-16 17:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top