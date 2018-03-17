影／汽車逆向撞機車3人受傷肇逃 到案稱「當時打瞌睡」

2018-03-17 16:58 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



高市鳳山區平等路、自由路口今上午7點半發生肇逃車禍，楊姓汽車駕駛行經路口，車輛漸漸偏向對向車道，撞上兩機車，造成一對夫妻、一名女子共3人受傷，楊隨即棄車逃逸，通知朋友來載他，警方下午通知楊到案，楊稱當時打瞌睡，發生車禍後，看到地上滿地都是血，覺得很害怕，才趕緊逃離現場，警詢後將楊涉嫌公共危險罪函送檢方偵辦。

警方調查，楊姓男子（42歲，毒品等前科）行經路口時，車輛突然逆向，造成對向車道兩輛機車擦撞，一對夫妻雙載，尤姓女子（35歲）左小腿變形，在加護病房觀察中，丈夫簡姓男子（40歲），左大腿疼痛，骨折開刀，另一名機車駕駛蕭姓女子（51歲）肢體擦傷。

警方為追查肇事逃逸的楊姓男子費了一番功夫，由於楊男駕駛的汽車，車主是黃姓男子（40歲），警方先通知黃到案後，黃才說，去年10月朋友蔡姓男子（40歲）介紹楊姓男子認識，楊花4萬多元買車後，將車登記在黃的名下。