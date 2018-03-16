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色科長性騷擾判拘役20日 又涉圖利再判3年2月　

2018-03-16 22:18聯合報 記者陳俊智╱即時報導

新北市勞工局張姓前科長因性騷擾女職員，去年8月被高等法院判處拘役20日，宣判沒多...
新北市勞工局張姓前科長因性騷擾女職員，去年8月被高等法院判處拘役20日，宣判沒多久又爆出他包庇新北市總工會詐領勞工教育補助款25萬元，今天再被新北地方法院依圖利罪判處有期徒刑3年2月，褫奪公權1年。全案可上訴。示意圖／Ingimage
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新北市勞工局張姓前科長因性騷擾女職員，去年8月被高等法院判處拘役20日，宣判沒多久又爆出他包庇新北市總工會詐領勞工教育補助款25萬元，今天再被新北地方法院依圖利罪判處有期徒刑3年2月，褫奪公權1年。全案可上訴。

張男前年7月已離職，但離職前，2008年到2016年間均在新北市勞工局擔任科長職務，負責審核勞工教育經費補助申請、核銷案件等業務。

2013年10月30日，新北市總工會連續2天在淡水區福容大飯店辦理「工會領導幹部教育研習會」和「工會法令宣導教育研習會」，他明知2場研習會是同一活動，只有第一天短暫上課2小時，接下來的時間均安排旅遊，且人數僅20、30人，不符請款規定，仍放水通過，還擔任講師領講師費，入住上萬元海景房。

審理時，張男承認圖利總工會，但否認詐欺取財、偽造文書和行使業務上登載不實文書等罪行，辯稱當天講了2個議題，客觀認為是舉行2場活動，只是學員上課情況非他所掌握，無法知道實際上課人數應該有多少。

張男堅稱30日當天領完講師費就回辦公室，未全程參與，也沒有協助總工會更換研習會布條做假資料，但總工會林姓理事長和張姓總幹事均稱他有協助，另有其他講師證稱受科長邀約授課，並指林姓理事長事後來電授課時數要壓縮，被法院認定和總工會有犯意聯絡，依圖利罪量刑。

另外，張男被指控收受總工會招待，涉犯違背職務收賄罪，但此部分因總工會成員事後翻供，事證不足，最後獲判無罪。

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