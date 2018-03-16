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惡父討撫養費敗訴大快人心？律師：下流老人的算盤

2018-03-16 20:32聯合報 記者雷光涵╱即時報導

羅姓老翁曾把女兒賣去當雛妓，年老還向3姊妹索討扶養費。示意圖／ingimage
羅姓老翁曾把女兒賣去當雛妓，年老還向3姊妹索討扶養費。示意圖／ingimage
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日前法院判決向女兒們索討40多萬安置機構費用的羅姓老翁敗訴。律師林智群在臉書發文表示，很多人看到這名把二女兒賣去當雛妓，還曾對小女兒性侵的爸爸索討不成覺得大快人心，其實這可能是「下流老人的算盤」。林智群推測，老人提告要的就是這個敗訴判決。

林智群說，老人難道不知道自己過去作的壞事一堆，上法院只會落得一個敗訴嗎？為什麼會有人打官司去要一個敗訴判決的？因為涉及低收入戶審核的機制。

他表示，一般低收入戶審查會連同子女的收入財產一併審查，如果子女事業有成，這個老人鐵定無法通過審查，領不到低收入戶生活扶助金。然而在台北市低收入戶的生活扶助金最高可以拿到16157元，比很多年輕人拚死拚活賺兩萬多還要繳房租來得好多了。老人很可能因此去提告，請求扶養。

法官完全駁回，老人就偷笑了，因為法院已經認證子女不扶養他，子女的財產收入都可以剔除不算，他可以拿到低收入戶資格，甚至可以領到生活扶助金最高金額。

據報導，羅翁經代理人到庭表示，他對3名女兒提出抗辯均不爭執，法官因而判決他向小孩索討扶養費有失公平，駁回其訴。

林智群說，子女判賠還可能賴帳，國家可不會賴帳，有什麼比這個更好的呢？一個人胡亂混了一輩子，壞事幹盡，到頭來沒人願意扶養，政府還要負責回收，果然政府是最大的回收業者無誤。

低收入戶下流老人性侵
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