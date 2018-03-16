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黑心礦泉水賣10年 食藥署：最高罰300萬

2018-03-16 12:04中央社 台北16日電

高雄一名李姓男子回收礦泉水「丹楓之水」空瓶，清洗後填入簡易過濾的自來水，賣到小吃部、餐館、酒店等，賣了10年，食藥署日前協同檢調偵辦，將依法開罰新台幣3萬至300萬元。

衛生福利部食品藥物管理署今天以新聞稿發布此消息，食藥署科長呂昀儒接受訪問時表示，李男自行填充的瓶裝水包括「丹楓之水（綠葉）」及「丹楓之水（橘葉）」2款，每瓶均為1400毫升裝，正版瓶裝水的瓶蓋顏色應為半透明，仿冒的瓶蓋則為乳白色。

呂昀儒說，食藥署日前協同高雄檢警到李姓民眾家中稽查時，現場查獲空瓶數批、瓶蓋一箱以及「丹楓之水」空紙箱數批，並由高雄市衛生局抽樣4瓶瓶裝水檢驗是否符合相關衛生標準，其餘全數由保安警察第二總隊扣押。

呂昀儒指出，本案因涉及商標仿冒等刑事責任，相關事證已由檢調單位攜回偵辦，並調查產品下游流向資訊，食藥署將持續督導高雄市政府衛生局依法處辦。

食藥署指出，根據「食品器具容器包裝衛生標準」規定，塑膠製食品容器及包裝不得回收使用，該名李姓民眾回收空瓶再充填製作包裝水行為，已涉違反「食品安全衛生管理法」第17條規定，若未限期改正將依法開罰3萬至300萬元。

另因製作瓶裝水現場作業環境髒亂、衛生不佳，已由高雄市衛生局要求限期改善，並依法要求業者暫停作業及停止販售。

高雄檢警查獲李姓男子和陳姓女子涉嫌回收「丹楓之水」寶特瓶空瓶（圖），再注入自來水...
高雄檢警查獲李姓男子和陳姓女子涉嫌回收「丹楓之水」寶特瓶空瓶（圖），再注入自來水仿冒礦泉水販售，販賣時間長達10年，初步估算不法獲利約新台幣336萬元。 中央社（警方提供）
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食藥署仿冒警察

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