這測速點今年已開出6千張罰單 民眾怒申訴：未告示

2018-03-16 10:08 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



彰化警方最近在彰化東外環(台74甲線)密集取締超速，其中在北上8.2k以三腳架測速器今年到現在已告發6000件，卻遭被開單的民眾上網，質疑警方未依規定在取締地點前方設告示牌，發動網友申訴，但警方指出，已確實設有告示牌，只是以前是「前有測速照相」，今年元月已改為有相機照相圖樣的警告標誌。

有臉書社群近日有網友上網，指警方在台74線甲線北上8.02k處，未依規在前方100公尺以上設置「前有測速取締」等相關警語及逕行測速照相，屬非法取締，應屬無效罰單。除了向監理站提起申訴外，也發起在同樣地點被告發的駕駛人提起申訴。

時速限制70公里的彰化東外環，因坡度大，容易發生車禍，因此警方密集取締超速，除了三支常設固定桿外，另以三腳架做機動測速取締，被網友申訴的這處北上8.2k測速地點，依警方統計，從元月至3月，已告發6118件，讓很多駕駛人咬牙切齒，因此有人發起申訴後，獲得很大回響。

但縣警局交通隊二組組長蕭汝上澄清指出，依道路交通標線號誌設置規則，警方測速地點前，均會依規定在100到300公尺間，設置測速取締標誌「警52」，以前是「前有測速照相」、「常有測速照相」，從今年元月起，改為照相機符號的警告標誌，民眾申訴的地點，均已依新規定設有告示牌，可能民眾不了解，滋生誤會。