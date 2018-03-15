酒駕撞救護車肇逃病患死亡 醉駕駛聲押

2018-03-15 23:36 聯合報 記者 聯合報 記者 曹馥年 ╱即時報導



台南62歲有心臟病史的姜姓男子，昨晚因胸悶及呼吸困難，由台南市消防局六甲分隊派遣救護車送醫。救護車半途與酒駕吳姓男子發生車禍，救護車遭猛烈撞擊毀損，姜隨後被另輛救護車送往醫院，急救2小時不治。車禍發生後涉嫌加速逃逸被逮的吳，警詢後被依肇逃、公共危險罪嫌移送南地檢偵辦，檢察官晚間複訊，認吳涉犯酒後駕車、肇事逃逸罪嫌重大，且有逃亡事實，認有羈押必要，向台南地方法院聲請羈押。姜的死因是否與車禍有關，需待複驗釐清。

這起車禍發生在昨天晚間約9點20分，救護車鳴笛經過六甲區龜港里161巷時，與行駛台1線的吳姓男子（44歲，毒品、殺人未遂等前科）轎車發生車禍，救護車左側車尾凹陷，旋轉一圈才停下，車上的救護人員、消防替代役與姜氏夫妻都遭猛烈搖晃；吳加速逃逸，行駛200公尺後轎車拋錨，他下車繼續跑，被熱心警義消包圍帶回現場，酒測值為每公升0.31毫克。他供稱有喝幾罐啤酒，發生車禍後一時驚慌才跑，非故意肇逃。