親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港女來台遭棄屍
中山分局涉收賄
法官性騷案改判
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

夫流連色情網站找包養 醫師夫妻對簿公堂

2018-03-15 00:20聯合報 記者林敬家╱即時報導

台中王姓醫師結婚7年，他被同樣為醫師的妻子指控婚後流連色情網站，還在網上尋求一夜情，表明單身要包養女子，約一次先給見面金一萬元，夫曾被妻抓到與一名一絲不掛只穿內褲的女子在兩人所有的住家，妻氣得請求離婚，夫駁上色情網站是抒壓並未性交易，他對妻也多所不滿不想維持婚姻，台中地院法官判兩人離婚。

王妻指出，婚後3個月夫就開始上色情網站要求一夜情，在他手機中看到他與皮條客聯絡簡訊，還與不知名女子發生性關係，甚至拍成影片儲存在電腦中，她則因宗教信仰而與稚女忍讓退縮，她也說，夫性情反覆且暴躁易怒，婚後多次對她辱罵廢物、白痴，她曾驗傷並申請報護令，對於雙方都身為醫師，屬社會上高知識份子，卻遭受丈夫言語羞辱、肢體暴力難以接受，2016年帶女兒返回娘家居住。

王姓醫師則反駁，妻天馬行空栽贓他與皮條客聯絡簡訊，是企圖抹黑被告，也說被妻撞見一絲不掛的女性友人僅是普通朋友，兩人都有過不順遂婚姻而時常互吐苦水，當晚該友人攜幼子到被告家中玩耍，未留意時間而錯過車班只好留宿，兩人絕無超友誼關係；他指妻婚後無心經營家庭，屢次扯他後腿，婚姻破裂她的責任大。

法官認為，夫婚後屢屢瀏覽色情網站，造成妻合理懷疑他對婚姻忠貞，夫妻感情產生嫌隙，雙方自2016年9月間起分居後即互相興訟，至今雙方無繼續維持婚姻的想法，判兩人離婚。

王姓醫師夫妻互告離婚，法官判離。圖／ingimage
王姓醫師夫妻互告離婚，法官判離。圖／ingimage
分享

婚姻色情網站醫師

相關新聞

影／機車車禍後「逕自逃離」 機車落跑影片超離奇

2018-03-14 15:16

妨害性自主案3次裁定 女檢仍未說服法官羈押被告

2018-03-14 21:31

告知主管「懷孕了」 她隔天就被資遣

2018-03-14 19:08

槍擊要犯撞死4人判7年 最高法院駁回上訴

2018-03-14 18:49

王令麟1億保金換出國生變 高院撤銷北院裁定

2018-03-14 17:51

中山分局收賄疑案 「警民的橋樑」聲押未准

2018-03-14 16:42

酒測值超標四倍 遠航向前機師提告討兩千多萬

2018-03-14 16:35

收下房屋買賣訂金簽約 反悔稱「喝醉被騙」法官不信

2018-03-14 16:13

高市府養工處爆收賄 公務員買凌志轎車竟由包商繳車貸

2018-03-14 15:40

美麗華飯店黃春福欠稅3.6億 執行官再發禁奢令

2018-03-14 15:38

教育部高官 詐領款項遭起訴

2018-03-14 15:11

花蓮蔬菜拍賣員變菜蟲 虛報菜價詐41萬起訴

2018-03-14 14:54

死亡證明時間誤植晚一天 醫師被罰10萬

2018-03-14 14:50

少東被毆嗅覺全失 主嫌二審逆轉改判有罪

2018-03-14 14:10

再傳靈骨塔詐欺騙逾2億 犯罪集團13人獲交保

2018-03-14 14:05

南投縣議員涉詐領助理費 60萬交保

2018-03-14 13:10

檢舉交通違規 高雄檢舉違停占大半

2018-03-14 13:01

2322具無名屍 靠DNA鑑定找到「回家」的路

2018-03-14 13:00

老翁法庭罵「檢察官混蛋、混蛋」 法官判他無罪

2018-03-14 12:20

工人砍樹釀意外 路樹砸轎車騎士摔車滿臉血

2018-03-14 12:03

苗縣議員李聰祥貪汙案 二審判7年褫奪公權3年

2018-03-14 11:48

見前車遭攔男心虛換手 露馬脚被查獲酒駕

2018-03-14 11:46

陵寢、議員服務處遭潑漆 鄭文燦：踩紅線依法偵辦

2018-03-14 10:52

神色緊張毒蟲遇警盤查 竟問：你長得好像警察

2018-03-14 10:40

占立院擋服貿 太陽花學運二審維持無罪

2018-03-14 00:23

太陽花學運二審 警方：個案判決不適用未來陳抗

2018-03-14 00:19

影／靈骨塔詐欺案 辣妹負責人送北檢

2018-03-13 23:58

「我懷孕了」報完喜訊隔天被解僱 老闆挨罰

2018-03-13 19:31

自投羅網！不滿警告誡 醉漢酒駕到警所前叫囂

2018-02-03 16:52

罰中油100萬 鄭文燦要具體遷廠計畫

2018-01-29 13:49

煉油廠剛完成大修 中油出包致歉

2018-01-29 13:44
看更多

熱門文章

警弟服勤7天意外亡 哥改考警校要幫弟走完警察路

2018-03-14 09:51

命理師與女信徒道場偷情被抓 審理時自稱「不舉」

2018-03-14 08:54

影／疑救生員倒入不明液體 中和游泳學校19孩童送醫

2018-03-14 20:27

棄屍現場撿到疑港女頸椎骨 檢警初判窒息死亡

2018-03-14 16:39

倪安東認與管罄性行為 法官：親嘴照賠20萬差不多

2018-03-14 11:01

西門町錢櫃KTV邊唱歌 隔壁旅店還有免費「成人電影」可看？

2018-03-14 09:22

影／從一線一星爬到三線一星 永康白頭分局長超霸氣

2018-03-14 15:11

最新！港女來台旅遊遭殺害 男友搭捷運棄屍畫面曝光

2018-03-14 15:38

高市府養工處爆收賄 公務員買凌志轎車竟由包商繳車貸

2018-03-14 15:40

便當地瓜葉藏蜘蛛卵 她用筷子撥開爆出上百顆

2018-03-14 21:46

「天下第一分局」4官警涉收賄 法院裁定全押了！

2018-03-14 15:12

影／港女遺體腐爛見骨 檢方今下午解剖查死因

2018-03-14 02:53

霞喀羅古道森林大火 消防員爬十多層樓高山頂滅火

2018-03-14 12:52

嘉縣小型派出所要「關門」？ 縣警局：各分局自行調配

2018-03-14 10:46

重回棄屍現場發現疑似骨骸 港女母帶戶口資料來台

2018-03-14 13:31

影／港女來台慘遭殺害棄屍 父親到殯儀館低頭不發一語

2018-03-14 01:26

影／館長消防公益廣告照樣「幹」 網友讚：這才是館長

2018-03-14 08:40

「婚宴蟑螂」又現身！假扮學姊還私訊新人要抽捧花

2018-03-14 20:04

學妹喊話「我懷孕了」 全台「宗翰」被朋友狂tag出賣

2018-03-14 20:42

重機蘇花隧道內逆向超車 駕駛怒批：找死！

2018-03-14 21:53

「你小孩在我手上」老梗騙80萬 再騙90萬被逮

2018-03-14 12:23

12歲少女網路遊戲與男子稱「公婆」 玩到懷孕

2018-03-14 12:24

獨／凶嫌天天傳line「我愛你」 被殺老闆娘從未回訊

2018-03-14 17:08

台中紙廠老闆娘昨遭刺3刀 凌晨拔管不治

2018-03-14 08:52

繼過肩摔剪指甲餵學童 幼兒園又傳用面具嚇孩子

2018-03-14 16:07

法官協會要求評鑑自律 陳志祥：有必要這麼生氣嗎？

2018-03-14 08:53

港男涉嫌在台殺害女友 港警昨拘捕通宵調查

2018-03-14 10:55

遭殺害棄屍港女今解剖 死因疑遭男友勒斃

2018-03-14 17:24

港女在台命案 警：港嫌押台就審機會應不大

2018-03-14 21:48

檢舉交通違規 高雄檢舉違停占大半

2018-03-14 13:01

惡繼父性侵9次 孝女隱忍沒離家「想幫單親媽」

2018-03-14 12:33

詭異機車自行爆衝全毀 網友：我忍不住笑了

2018-03-14 16:03

紙廠老闆娘傷重不治 凶嫌供稱為前男女朋友關係

2018-03-14 10:31

影／機車車禍後「逕自逃離」 機車落跑影片超離奇

2018-03-14 15:16

無套硬上少女28次讓她懷孕 法官斥令人髮指判15年

2018-03-14 19:33

花蓮蔬菜拍賣員變菜蟲 虛報菜價詐41萬起訴

2018-03-14 14:54

被賣當雛妓、遭爸爸性侵 苦情3姊妹還被惡父討扶養費

2018-03-14 15:38

只餵養不善後 餵貓愛心女成社區公敵

2018-03-14 14:36

墾丁開海陸吸毒趴 遊艇返航警迎接逮人

2018-03-14 10:29

老翁法庭罵「檢察官混蛋、混蛋」 法官判他無罪

2018-03-14 12:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top