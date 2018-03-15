夫流連色情網站找包養 醫師夫妻對簿公堂

2018-03-15 00:20 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



台中王姓醫師結婚7年，他被同樣為醫師的妻子指控婚後流連色情網站，還在網上尋求一夜情，表明單身要包養女子，約一次先給見面金一萬元，夫曾被妻抓到與一名一絲不掛只穿內褲的女子在兩人所有的住家，妻氣得請求離婚，夫駁上色情網站是抒壓並未性交易，他對妻也多所不滿不想維持婚姻，台中地院法官判兩人離婚。

王妻指出，婚後3個月夫就開始上色情網站要求一夜情，在他手機中看到他與皮條客聯絡簡訊，還與不知名女子發生性關係，甚至拍成影片儲存在電腦中，她則因宗教信仰而與稚女忍讓退縮，她也說，夫性情反覆且暴躁易怒，婚後多次對她辱罵廢物、白痴，她曾驗傷並申請報護令，對於雙方都身為醫師，屬社會上高知識份子，卻遭受丈夫言語羞辱、肢體暴力難以接受，2016年帶女兒返回娘家居住。

王姓醫師則反駁，妻天馬行空栽贓他與皮條客聯絡簡訊，是企圖抹黑被告，也說被妻撞見一絲不掛的女性友人僅是普通朋友，兩人都有過不順遂婚姻而時常互吐苦水，當晚該友人攜幼子到被告家中玩耍，未留意時間而錯過車班只好留宿，兩人絕無超友誼關係；他指妻婚後無心經營家庭，屢次扯他後腿，婚姻破裂她的責任大。