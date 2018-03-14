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妨害性自主案3次裁定 女檢仍未說服法官羈押被告

2018-03-14 21:31聯合報 記者何烱榮╱即時報導

從下午3時舌戰到晚上8時45分，彰檢女檢察官莊珂慧仍無法說服法官，法官作成第三次裁定「維持9萬元交保候傳的第二次裁定」；女檢是否第三度抗告？彰檢襄閱主任檢察官林漢強說，會與檢察官研議裁定理由後再決定。

今天下午3時，法官吳永梁重開1件妨害性自主案的羈押庭，女檢和被告律師激辯。據了解，女檢曾力主被告交保後曾騷擾被害少女，也涉嫌隱匿1台個人筆電的去向，雙方舌戰將近5個小時；最後，法官裁定維持第二次的9萬元交保裁定，讓女檢難掩失望。

彰化縣溪湖鎮有1名年約30歲男子涉嫌常在網路的聊天室搭訕、追求未成年少女，雙方聊天多次後，他就百般誘騙少女裸體或做出不雅，再趁機側錄，見面後「約砲」，如果少女不願，撂話要散布她的，脅迫就範。

去年有被害少女向彰化警方報案，女檢認為事嚴重，指揮警方成立專案追查，到男子家裡搜索查扣許多被害少女的裸照和光碟，被害人多達50名，從高中生到國小都有。這名網路色狼辯稱，對方是出於自願，事後他都給錢，推稱是援交。

今年女檢又查出有新的被害少女，2月2日第三度聲押嫌犯，法官陳彥志裁定3萬元交保，爆出女檢力爭下質問法官「你的腦袋是不是不清楚」，法官認為遭受公然侮辱也反嗆，要求法警當庭羈押女檢，演成女檢槓上法官的司法風暴。

事後，女檢抗告，台中高分院認為有理，撤銷一審裁定，發回要求更裁。2月23日，不同法官重開羈押庭後，裁定提高交保金為9萬元。女檢仍不服，第二次抗告，台中高分院再撤裁定，全案發回彰化地方法院。

彰化地方法院今天下午第三次召開妨害性自主案羈押庭，檢辯舌戰近5小時。報系資料照片
彰化地方法院今天下午第三次召開妨害性自主案羈押庭，檢辯舌戰近5小時。報系資料照片
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公然侮辱

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