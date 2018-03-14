收下房屋買賣訂金簽約 反悔稱「喝醉被騙」法官不信

2018-03-14 16:13 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



唐姓男子要購買黃姓男子名下新北市土城區的房屋跟土地，雙方談妥交易價格、交付訂金並簽下合約；黃事後卻聲稱當天只是要借錢，因喝醉了，沒發現唐將借貸契約掉包變成房屋買賣契約書，認為自己遭到詐欺，房屋買賣要取消。新北地院認定黃沒有提出任何證據證明他是被遭到欺瞞而簽約，今天判唐勝訴，黃要賠償二倍訂金共20萬元。

唐姓男子提告指出，去年10月與黃姓男子簽訂房屋買賣合約書，黃同意以681萬元出售新北市土城區中央路二段的房屋、土地，出售予原告，簽約當日唐便交付10萬元訂金，雙方並約定應於今年1月底前交付房屋、土地；但黃毀約，不履行合約，應依合約約定償還雙倍訂金20萬元，並求償差價損失100萬元。

黃姓男子辯稱當天是在酒醉後去跟唐姓男子借錢，唐藉故同意，卻取出買屋買賣合約書，謊稱是借貸契約；當時他精神狀況極差，恍惚下簽屬，並未細看，事後唐持合約請求他履約時，他才知道當天簽屬的文件是買賣合約書而非借貸契約。

黃主張，唐利用他酒醉、精神狀況不佳時，以詐術讓他簽字，他主觀上以為簽屬的是借貸契約而非買賣契約；因此，既然是遭到欺矇簽下房屋買賣契約書，意思表示顯有錯誤，是遭到詐欺所為意思表示，他主張撤銷。如果法院仍然認為他違約必須賠償，唐求償120萬元也顯然過高。

法院認定，雙方確實簽約、黃也收下訂金，並在房屋買賣合約書上簽名，黃自稱是在酒醉的狀態下、遭到欺瞞才而簽約，但並未提出任何證據證明所說為真實，抗辯不足採；既然買賣合約已成立，黃又不履行合約，應依約加倍返還2倍定金即20萬元。