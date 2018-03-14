男跨鐵軌換車遭撞還被告 檢認非故意肉身擋火車不起訴

2018-03-14 14:10 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



男跨鐵軌換車遭撞還被告公告危險，但檢方認非故意肉身擋火車不起訴，圖為事故檔案照，非新聞事件火車。記者游明煌／攝影 分享 facebook 基隆市張姓男子去年10月搭乘火車到在基隆某火車站到站後，要因轉搭其他列車，但他未走地下道，直接跨越軌道要到其他月台，一列自強號緊急煞車，張男仍被撞傷，列車因此延誤40分鐘。台鐵局控告張男公共危險罪嫌，但檢方認為他非有意以肉身擋火車，並不會導致傾覆或破壞之程度，以證據不足處分不起訴。

張男（78歲）去年10月23日晚間，搭火車到基隆某火車站在第二月台下車，他想要轉搭其他列車，但未走地下道，竟跨越軌道欲往第三月台搭車，劉姓司機員駕駛的252次自強號行經，發現時緊急煞車，煞車不及撞上張男，張男右小腿膝蓋擦傷。

台鐵局認為張男造成列車妨礙事故延誤40分鐘，控告他妨害舟車行駛安全罪之未遂罪嫌。張男則表示，因該處很暗，他找不到路，也找不到地在下道在哪裡，他看到對面好像有人才走過去。

檢方認為，張男是找不到地下道，不是故意要去妨害舟車行駛安全，或使火車發生傾覆或者破壞，他有重聽及老人痴呆，一般人除非尋短，否則豈有以肉身去擋火車之理。