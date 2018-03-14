再傳靈骨塔詐欺騙逾2億 犯罪集團13人獲交保

2018-03-14 14:05 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



再傳靈骨塔詐欺案，檢調接獲檢舉，指綽號「傑董」的龍誌資產管理公司負責人鍾湘傑，涉嫌找來炘烽公司、閎澤資產管理公司、福安資產管理公司充當下線，利用多層次傳銷手法代銷靈骨塔套利，不法所得逾兩億元。台北地檢署昨指揮調查局搜索12處並約談集團成員黃宥勳等20人，今凌晨檢方複訊後，依涉犯詐欺等罪，諭令黃以20萬元交保，其餘12人各以3萬至10萬元交保。

檢調接獲檢舉，鍾湘傑明知炘烽、閎澤、福安無實際營運，卻透過管道取得靈骨塔位持有人名單，最後再由業務員謊稱可代為出售，但要求塔位持有人須加購其他殯葬用品方得出售，不少持有人因此陷於錯誤，遭詐騙數千萬元，憤而提告。

台北地檢署檢察官黃秀敏昨指揮調查局北機站搜索炘烽公司、閎澤資產管理公司等12處地點，約談鍾湘傑、閎澤公司負責人林秉緒、業務員柯長廷等20人到案，漏夜偵訊。

檢調查出，炘烽等公司並無實際從事塔位買賣仲介業務，且無特定「買家」欲購買塔位、功德牌位、生前契約、骨灰罐或其他殯葬類商品，竟透過業務員佯稱以「手邊正有熟識之買家，欲大量收購納骨塔位、牌位、生前契約、骨灰罐等物件，可為仲介協助立即轉售，迅速獲取暴利。

還以買家收購塔位需搭配其他殯葬類商品一併出售或達一定數量方能成交」等話術，誆騙原已購買塔位急欲脫售或尋找物件投資之投資民眾上百名，陸續投入大量資金加購塔位或其他殯葬類商品，以期能成交獲利。集團成員再藉故推稱「買家」無意購買，致無法成交，而負責推銷的業務員全數失聯避不見面

檢調追查發現，被害人有許多是先前「鴻源」、「全球」、「全統」吸金案受害人，大都存有挽回投資失利款項心態，犯罪集團成員則以「自救會」為名，誘使被害人先以較低廉價格換購塔位，進入塔位交易市場，再透過業務員不斷遊說及誘惑的話術下，投入更多金錢甚而借錢再購買塔位，致許多被害人表示，自己原本是要賣塔位，反倒買入更大量的塔位及週邊產品，最後才發現被騙，再度成為受害人。

檢調呼籲，塔位等殯葬類商品目前市場交易價格及數量均不透明，商品良窳參差不齊，建議購買殯葬相關商品及服務，均應向各地方政府殯葬管理單位網站查證，或實際前往現場查勘，以確認商品合法性及合約規範。如發現業務員強加遊説購買大量塔位等殯葬類相關商品，應多方查證，提高警覺，以免一再受騙上當。