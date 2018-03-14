工人砍樹釀意外 路樹砸轎車騎士摔車滿臉血

2018-03-14 12:03 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



今天早上10時許，桃園市龜山區長壽路有工人在砍樹時，疑似未注意導致路樹傾倒直接壓向大馬路，當場砸毀停在路邊的1輛自小客車，騎車經過的蔡姓男騎士也遭波及，遭倒塌砸到摔車滿臉是血，全身多處擦傷，所幸送醫沒有大礙。

桃園市消防局龜山分隊獲報到場，表示現場有工人在砍樹，樹木倒下壓到1輛自小客車，造成車頂毀損，所幸車內無人，但波及一旁的另1名蔡姓男騎士（61歲），導致跌倒受傷，造成該名男性流鼻血及手腕、嘴唇擦傷。