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員林秋紅谷的熊抱男落網了！他是1名國中生

2018-03-13 21:37聯合報 記者何烱榮╱即時報導

彰化「員林秋紅谷」多次尾隨落單女子的熊抱男落網了！是1名單親家庭的國中生

員林市員林大道四段與大勇街口角地是文中小二預定地，占地2.53公頃啟用，因少子化，彰化縣政府規畫開發成具有滯洪、親水休閒和戶外表演場所等多功能的公園，被形容媲美台中秋紅谷，而有員林秋紅谷之稱。

圓林園1月13日啟用，成為附近市民假日和晚上休閒運動的熱門地點，卻從2月間陸續傳有落單女子被男子尾隨、熊抱的性騷擾事件，引起議論與恐慌。警方根據3名被害女子報案描述熊抱男的特徵，研判應是同一人，年紀不大，每次都騎自行車到公園。

縣府水利資源處處長陳詔慶說，圓林園建置22支監視水情的監視鏡頭，其中12支對外，已將畫面提供警方參考。警方根據錄影畫面的特徵，順利在11日上午找到涉案的國中生。他的媽媽知道兒子就是公園熊抱男後，非常難過，告訴警方以後會多關心小孩，願意向被害人道歉，請求給她兒子改過自新的機會。

據了解，這名國中生的父母離異，與母親同住，平時沉默寡言，個性容易衝動，他承認對異性有好奇心，看到圓林園入夜後有不少情侶出雙入對的談心散步，自己也很想有伴，才會尾隨獨自散步的女子，利用四下無人時，快步上前從後面擁抱一下就跑開，沒有別的不法意圖。

「小孩容易因家庭因素，影響人格發展和人際關係，此時最需要專業人士從旁助他打開閉鎖的心靈，學習與人正常的互動。」大葉大學心理學博士施建彬說，國中又是容易叛逆的青春期，對異性充滿好奇，極需關愛，卻不知如何求助而感到困擾；建議媽媽要多花一點時間和耐心，與小孩對話，必要時求助學校的專業老師協助，讓他感覺到有人關心，協助他與同儕多互動。

因熊抱男未成年，員林警方低調審慎處理，調查後，依違反性騷擾防治法罪嫌函送彰化地方法院少年法庭。法界人士說，性騷擾是告訴乃論，如果被害人不提告或願意原諒，法院會判決不受理的。

有員林秋紅谷美稱的圓林園公園啟用後，晚上出現「熊抱男」性騷擾落單女子，如今民眾都...
有員林秋紅谷美稱的圓林園公園啟用後，晚上出現「熊抱男」性騷擾落單女子，如今民眾都結伴而行。記者何烱榮／攝影
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有員林秋紅谷美稱的圓林園公園啟用後，晚上出現「熊抱男」性騷擾落單女子，如今民眾都...
有員林秋紅谷美稱的圓林園公園啟用後，晚上出現「熊抱男」性騷擾落單女子，如今民眾都結伴而行。記者何烱榮／攝影
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有員林秋紅谷美稱的圓林園公園啟用後，晚上出現「熊抱男」性騷擾落單女子，如今民眾都...
有員林秋紅谷美稱的圓林園公園啟用後，晚上出現「熊抱男」性騷擾落單女子，如今民眾都結伴而行。記者何烱榮／攝影
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性騷擾國中生

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